Президент України Володимир Зеленський провів нарада з іншими представниками влади щодо ліквідації надзвичайної ситуації в окремих областях України. Та утворилася через погіршення погодних умов і снігопад в Україні. Захід відбувся 29 січня.

Джерело: Офіс Президента

Участь у нараді взяли, зокрема, прем'єр Денис Шмигаль, міністр розвитку громад Олексій Чернишов, тимчасовий очільник Міненерго Юрій Вітренко, представники ДСНС і Укравтодору.

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Деталі зустрічі Зеленського з представниками влади щодо ліквідації наслідків негоди

Ситуація на дорогах

Під час зустрічі Зеленському доповіли про роботи, які здійснюють для забезпечення проїзду на автомагістралях, зокрема в Одеській та Миколаївській областях. Тут приріст снігового покриву становить 20 – 60 сантиметрів.

Про які роботи мовиться

Через снігові замети 28 січня на автодорозі М-05 Київ – Одеса виник затор із великогабаритного транспорту на ділянці Знам'янка – Ревова у напрямку столиці. Наразі розчищено проїзд по двох смугах у напрямку Одеси та забезпечено рух легкових автомобілів у обох напрямках. Роботи тривають.

У Миколаївській області продовжують відновлювати проїзд по автодорозі М-13 Кропивницький – Платонове.

Під час наради наголосили, що Штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах безперервно стежить за боротьбою з негодою та змінами погодних умов.

Пошкодження електромереж

Ще одне питання, яке обговорили, – пошкодженням електромереж через негоду. У результаті 2,5 доби було знеструмлено майже 900 населених пунктів.

Наразі понад 350 населених пунктів залишаються без електропостачання. Однак тривають активні роботи, щоб до кінця доби ці проблеми вирішити.

Я також прошу прем'єр-міністра провести окрему роботу щодо модернізації старих електромереж та отримання відповідної техніки, потрібної для їхнього обслуговування. Погода завжди може дарувати сюрпризи, але ми повинні бути готовими,

– зауважив Зеленський.

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Зауважимо, наразі негода найбільше лютую на Миколаївщині та Одещині. Натомість на Кіровоградщині та Полтавщині ситуація дещо стабілізувалася, і рух уже тут відновлено. Щоправда, Укргідрометцентр прогнозує на 29 січня ожеледицю на дорогах. А у Карпатах – сніголавинну небезпеку.