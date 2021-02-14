Через складні погодні умови в Україні продовжують обмежувати рух на автомобільних дорогах. Мовиться не лише про вантажівки, а і про решту транспортних засобів. Причина таких заходів – забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки, а також сильні пориви вітру й утворення переметів.

Станом на 22:00 13 лютого обмеження руху поширювалося на 5 областей. Якщо порівнювати з даними станом на день, до проблемних додали ще 1 область – Хмельницьку.

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У яких областях діють обмеження руху

Для великовагового та великогабаритного автотранспорту (з метою забезпечення роботи снігоприбиральної техніки)

Волинська – на автодорогах Т-18-02 Маюничі – Шклинь (ділянка Торчин – Шклинь), Т-03-02 Піща – Козин (ділянка Володимир-Волинський – Павлівка) та Т-03-05 Нововолинськ – Локачі (ділянка Павлівка – Локачі).

Івано-Франківська – на автодорогах Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський (ділянка Коломия – Городенка) та Р-20 Снятин – Тязів (ділянка Снятин – Городенка).

Вінницька – на автодорогах М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (ділянка Жмеринка – Могилів-Подільський), Т-02-03 Погребище – Турбів – Сквира (ділянка Турбів – Погребище), Т-02-12 Вінниця – Шпиків – Комаргород (ділянка Тиврів – Шпиків).

Для інших видів транспорту (через сильний вітер і перемети)

Вінницька – на усіх автодорогах загального користування тривають обмеження руху транспортних засобів загального користування та великогабаритного автотранспорту.

Рівненська – на автодорогах державного значення тривають обмеження руху усіх транспортних засобів, крім спеціалізованої техніки.

Хмельницька – на усіх автодорогах загального користування тривають обмеження руху транспортних засобів загального користування та великогабаритного автотранспорту.

Ліквідація наслідків негоди: підсумки роботи рятувальників

Загалом із початку негоди підрозділи вивільнили зі снігових заметів понад 2 100 одиниці транспортних засобів.

Зокрема, 64 карети швидкої медичної допомоги та 54 автобуси.

Також рятувальники надали допомогу понад 4 тисяч осіб.

Від ДСНС залучали 2 тисячі осіб і 600 одиниць техніки.

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