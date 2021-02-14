Негода в Україні: в яких областях обмежили рух – актуальна інформація
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Через складні погодні умови в Україні продовжують обмежувати рух на автомобільних дорогах. Мовиться не лише про вантажівки, а і про решту транспортних засобів. Причина таких заходів – забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки, а також сильні пориви вітру й утворення переметів.
Джерело:фейсбук ДСНС
Станом на 22:00 13 лютого обмеження руху поширювалося на 5 областей. Якщо порівнювати з даними станом на день, до проблемних додали ще 1 область – Хмельницьку.
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У яких областях діють обмеження руху
Для великовагового та великогабаритного автотранспорту (з метою забезпечення роботи снігоприбиральної техніки)
- Волинська – на автодорогах Т-18-02 Маюничі – Шклинь (ділянка Торчин – Шклинь), Т-03-02 Піща – Козин (ділянка Володимир-Волинський – Павлівка) та Т-03-05 Нововолинськ – Локачі (ділянка Павлівка – Локачі).
- Івано-Франківська – на автодорогах Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський (ділянка Коломия – Городенка) та Р-20 Снятин – Тязів (ділянка Снятин – Городенка).
- Вінницька – на автодорогах М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (ділянка Жмеринка – Могилів-Подільський), Т-02-03 Погребище – Турбів – Сквира (ділянка Турбів – Погребище), Т-02-12 Вінниця – Шпиків – Комаргород (ділянка Тиврів – Шпиків).
Для інших видів транспорту (через сильний вітер і перемети)
- Вінницька – на усіх автодорогах загального користування тривають обмеження руху транспортних засобів загального користування та великогабаритного автотранспорту.
- Рівненська – на автодорогах державного значення тривають обмеження руху усіх транспортних засобів, крім спеціалізованої техніки.
- Хмельницька – на усіх автодорогах загального користування тривають обмеження руху транспортних засобів загального користування та великогабаритного автотранспорту.
Ліквідація наслідків негоди: підсумки роботи рятувальників
- Загалом із початку негоди підрозділи вивільнили зі снігових заметів понад 2 100 одиниці транспортних засобів.
- Зокрема, 64 карети швидкої медичної допомоги та 54 автобуси.
- Також рятувальники надали допомогу понад 4 тисяч осіб.
- Від ДСНС залучали 2 тисячі осіб і 600 одиниць техніки.
Цікаво У яких областях України найбільше намело снігу: синоптики показали карту
- Останніми днями несприятливі погодні умови найбільше вразили Правобережну Україну.
- Через негоду без електропостачання залишалися понад 60 населених пункти.
- Несприятлива погода також накрила Київ. На дорогах столиці – сильна ожеледиця, а також снігові замети. Через це людям доводиться власними силами витягати свої авто.
- А у Рівному, Полтаві та Львові школи перейшли на дистанційне навчання.
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