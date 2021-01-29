Негода в Україні: де найскладніша ситуація – оперативні дані від рятувальників
Україну 29 січня накрила негода. Ввечері ситуацію на дорогах переважно вдалось владнати. Однак найскладніша ситуація таки залишається на Одещині, Київщині та Миколаївщині.
Станом на 19:30 проїзд на дорогах загального користування забезпечено, окрім певних ділянок.
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Де обмежений рух
- В Одеській області обмежили рух великовагового транспорту на автодорогах: М-05 Київ – Одеса, М-15 Одеса – Рені та М-16 Одеса – Кучурган.
- На Миколаївщині обмежено рух великовагового транспорту та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький – Платонове. Дорогу від села Ганнівка в напрямку Одеської області розчищають.
- У Київській області теж обмежили проїзд вантажівок, щоб не допустити заторів на проблемних ділянках автодороги М-05 Київ – Одеса.
Яка ситуація із заторами
- На автодорозі М-05 Київ – Одеса на відрізку Знам’янка – Ревова розчистили сніг. Тож рух транспорту вже відновили у двох напрямках. Проте на узбіччі дороги стоять вантажівки. Водії планують продовжити поїздку у напрямку Одеси 30 січня.
- Також відновили рух транспорту на Кіровоградщині.
Для ліквідації наслідків негоди залучили понад 2 тисячі рятувальників та 1,6 тисячі одиниць техніки.
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