Ожеледиця та хуртовини в Україні: водіїв закликають залишити автомобілі вдома

В Україні продовжує лютувати негода. У більшості областей 9 лютого синоптики попереджають про шквальний вітер. На дорогах – ожеледиця та налипання снігу.

У північних регіонах та на Харківщині місцевим жителям слід бути готовими до хуртовин та снігових заметів.

До теми Прогноз погоди на 9 лютого: штормовий вітер та хуртовини

Вітер швидкістю 15 – 20 метрів на секунду буде майже на всій території України, окрім Заходу. Водіям слід бути обережними через сильну ожеледицю. Вона чекатиме на кермувальників на автошляхах повсюди, окрім південних регіонів та Закарпаття.

Щодо Києва та Київської області, то тут 9 лютого попередили про ожеледицю, значний сніг та навіть хуртовини.

Через опади та відлигу на високогір'ї Івано-Франківщини та Закарпатської області – значна сніголавинна небезпека. Її рівень оцінили як 3-ій.

Несприятливі погодні умови можуть призвести до порушення руху автотранспорту. Рятувальники просять водіїв. Таким чином, машини не будуть заважати працювати снігоочисній техніці.



Несприятливі погодні умови в Україні / Дані Укргідрометцентру



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу