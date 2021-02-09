Негода в Україні: в яких регіонах ситуація найскладніша – свіжі дані

Україна бореться із наслідками сильних снігопадів. На заході, сході та півночі синоптики прогнозують снігопади та морози. Лише на південь країни прийде потепління.

9 лютого станом на 19:00 на Харківщині продовжував падати невеликий сніг. Водночас у Дніпропетровській, Кіровоградській, Закарпатській областях дощило.

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У ДСНС також нагадали, що на в'їздах до Києва функціонують 8 пунктів обігріву. Від початку негоди рятувальники звільнили зі снігових заметів 380 транспортних засобів, серед них – 15 карет швидких.

Негода поки не вщухатиме

Як наголосили надзвичайники, впродовж 11 – 12 лютого погода по всій території України лише погіршиться. Будуть хуртовини, рясний сніг, сильний вітер та ожеледь.

Крім цього, попереджають про надмірні опади орієнтовно 13 – 14 лютого. В Укргідрометцентрі підкреслили, що потепління точно не варто очікувати найближчими днями.

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7 лютого в Україні погіршилася погода, більшість областей накрили хуртовини. Подекуди сніговий покрив досягав 30 сантиметрів.

Через негоду по всій країні без світла залишилось понад 270 населених пунктів, майже сотня з яких – на Одещині.

Рух на деяких трасах був ускладненим, а для вантажівок – обмеженим. У ДСНС закликали водіїв бути обачними на дорогах.

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