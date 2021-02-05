В Україні несприятливі погодні умови продовжують завдавати клопотів водіям та комунальним службам. 5 лютого на автошляхах більшості областей – ожеледиця. У Карпатах – загроза сходження лавин, а на Закарпатті підніметься рівень води в річках.

Джерело: ДСНС

Синоптики прогнозують майже по всій Україні потужні пориви вітру швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.

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На автошляхах більшості областей – ожеледиця

Невеликий сніг 5 лютого – на Чернігівщині. Дощить у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях. Температура повітря в центральних та північних регіонах -3…-8 градусів, південних та східних – +2…+8, на Заході України – -2…+1.

Водіям слід бути обережними, адже на дорогах – ожеледиця. Це стосується усіх регіонів, окрім південних та південно-східних.

Щодо Києва та Київської області, то тут ситуація – аналогічна: автошляхи в ожеледиці та сильний вітер.

В Україні – ожеледиця / Дані Укргідрометцентру

У Карпатах – небезпека сходження лавин

Небезпека чатує і в Карпатах. Через хуртовини на відлигу на високогір'ях Івано-Франківської та Закарпатської областей – значна сніголавинна загроза. Її рівень оцінили як 3-ій.



Також на Закарпатті, ймовірно, підніметься рівень води у річках:

5 лютого – на дiлянцi Тиси: Великий Бичкiв – Хуст на 0,4 – 1,2 метра, на Тисі біля селища Вилок на 1,5 – 2 метри, без негативних наслідків;

5 лютого – на одамбованих ділянках річок Боржава та Стара на 0,2 – 0,8 метра із утриманням води на заплавi, пiдтопленням автодороги місцевого значення (рiвень небезпеки жовтий);

5 – 6 лютого на річці Латориця – місто Чоп на 0,5 – 1 метр, із збереженням високого шару води на заплавi та пiдтопленням автодороги місцевого значення (рiвень небезпеки жовтий).

5 лютого на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра, Прута та Сiрету на 0,2 – 0,7 метра. В гiрськiй частинi на річках відбуватиметься послаблення льодового покриву, мiсцями його руйнування, льодохiд, без негативних наслiдкiв.

Також зміниться рівень водойм і на Львівщині та Волині. Мовиться про ріки басейну Західного Бугу. Тут рівень води підніметься на 0,1 – 0,5 метра.

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Деталі про ситуацію на українських дорогах

Джерело: Укравтодор

Покриття на автомобільних шляхах державного значення – мокре. На перевальних ділянках доріг – без опадів.

Дороги державного значення вже очищають від снігу та обробляють протиожеледними матеріалами. Заторів наразі немає.

Цікаво! На дорогах державного значення задіяні у роботі 569 одиниць техніки та близько 700 робітників.



Поради водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу