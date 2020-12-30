Синоптики знову попереджають про погіршення погодних умов. Туман 30 грудня та вночі 31 грудня прогнозують по всій Україні. Крім того, у більшості областей дутиме шквальний вітер.

Де очікують погіршення погоди

Про негоду 30 грудня, а також в останню ніч 2020 року, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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У більшості областей України пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. У Карпатах вітер буде ще сильнішим – 25 – 30 метрів за секунду.

Крім того, країну вкриє туман. Видимість становитиме від 200 до 500 метрів. Через це по всій країні оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

У Києві та області вітер розганятиметься до 15 – 18 метрів за секунду. Прогнозують також тумани та погана видимість.

Рятувальники наголошують, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Зверніть увагу! Попри туман і вітер, в Україні 30 грудня буде тепло. У середньому стовпчики термометрів піднімуться до +7...+9 градусів. Трохи холодніше буде у східних областях – +3...+5 градусів, натомість на півдні очікують до +11...+13 градусів.



Туман огорне всю країну / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру