Негода не відступає: які області затягне туманом та де будуть шквальні вітри
Синоптики знову попереджають про погіршення погодних умов. Туман 30 грудня та вночі 31 грудня прогнозують по всій Україні. Крім того, у більшості областей дутиме шквальний вітер.
Де очікують погіршення погоди
Про негоду 30 грудня, а також в останню ніч 2020 року, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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У більшості областей України пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. У Карпатах вітер буде ще сильнішим – 25 – 30 метрів за секунду.
Крім того, країну вкриє туман. Видимість становитиме від 200 до 500 метрів. Через це по всій країні оголосили І рівень небезпечності – жовтий.
У Києві та області вітер розганятиметься до 15 – 18 метрів за секунду. Прогнозують також тумани та погана видимість.
Рятувальники наголошують, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
Туман огорне всю країну / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
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