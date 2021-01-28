Негода не відступає: вперше за 2 роки оголосили червоний рівень небезпеки

Синоптики прогнозують 28 січня в деяких областях України надзвичайний сніг, сильний вітер, хуртовину та ожеледицю на дорогах. В Україні вперше за 2 роки оголосили червоний рівень небезпечності – на Одещині та Миколаївщині.

Джерело: Укргідрометцентр

В Україні продовжує погіршуватися погода. Чергові загострення очікують протягом доби 28 січня.

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Де пануватиме негода

В Одеській та Миколаївській областях очікують надзвичайний сніг, приріст снігового покриву становитиме 30 – 40 сантиметрів. Крім того, дутиме ще сильніший вітер – до 30 – 40 сантиметрів.

Синоптики попереджають також про сильну хуртовину, снігові замети, налипання мокрого снігу. Там оголосили ІІІ рівень небезпечності – червоний.

У Кіровоградській області падатиме сильний мокрий сніг, снігові намети зростуть на 20 – 30 сантиметрів. Крім того, буде налипання мокрого снігу. Через це в області оголосили ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.

падатиме сильний мокрий сніг, снігові намети зростуть на 20 – 30 сантиметрів. Крім того, буде налипання мокрого снігу. Через це в області оголосили У Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях прогнозують значний мокрий сніг (приріст снігового покриву – 10 – 15 сантиметрів). Також буде налипання мокрого снігу.

Це вперше за останні 2 роки в Україні повідомили про червоний рівень небезпеки.

У цих областях оголосили І рівень небезпечності – жовтий. Місцевих жителів попереджають і про ожеледицю на дорогах.

У Київські області буде ожеледиця на дорогах.

Погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту. Без світла може залишитися частина населених пунктів.



У кількох областях оголосили червоний рівень небезпеки / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

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Яка ситуація в областях зараз

В Одеській, Миколаївській областях випало до 40 сантиметрів снігу. Висота снігових переметів сягала до 0,5 метра, в Миколаївській області місцями – понад 1 метр. Про це повідомляє преслужба Укравтодору.

Для розчищення снігу та уникнення скупчення транспорту на добу ввели обмеження для руху великовагового транспорту на дорогах державного значення в таких областях:

Одеська: з 21-00 27 січня заборонено рух великовагового транспорту та автобусів на всіх дорогах загального користування державного значення; будь-який транспорт не може проїхати частиною дороги М-15 Одеса – Рені та М-16 Одеса – Кучурган.

з 21-00 27 січня заборонено рух великовагового транспорту та автобусів на всіх дорогах загального користування державного значення; будь-який транспорт не може проїхати частиною дороги М-15 Одеса – Рені та М-16 Одеса – Кучурган. Миколаївська: з 21-30 27 січня обмежено рух великовагового транспорту та автобусів на частині Н-24 Благовіщенське – Миколаїв та М-13 Кропивницький – Платонове.

з 21-30 27 січня обмежено рух великовагового транспорту та автобусів на частині Н-24 Благовіщенське – Миколаїв та М-13 Кропивницький – Платонове. Київська: з 23-00 27 січня обмежено рух вантажних транспортних засобів на дорогах загального користування державного значення.

з 23-00 27 січня обмежено рух вантажних транспортних засобів на дорогах загального користування державного значення. Полтавська: з 23-00 27 січня тимчасово обмежується рух вантажних транспортних засобів в напрямку Києва на частині М-03 Київ – Харків – Довжанський.

За рішенням місцевих органів влади на період складних погодних умов введено обмеження на в'їзд великовагового транспорту з 09-00 27 січня до Одеси та з 06-30 28 січня до Києва.

Наразі рятувальники в Одеській та Миколаївській областях надали допомогу 360 людям та відбуксирували понад 100 видів транспорту.

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Крім того, 27 січня провели позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ускладнення погодних умов.

Які рішення прийняла комісія

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в областях, де панує негода, переводять у режим підвищеної готовності;

в областях, де панує негода, переводять у режим підвищеної готовності; організувати цілодобову роботу штабів та оперативних груп для координації дій органів управління і сил цивільного захисту, підприємств, установ та організацій на регіональному і місцевому рівнях;

для координації дій органів управління і сил цивільного захисту, підприємств, установ та організацій на регіональному і місцевому рівнях; в областях, де очікується ускладнення погодних умов, забезпечити регулювання транспортних потоків, інформувати населення через ЗМІ про штормове попередження та дії під час негоди, забезпечити стале функціонування систем електро-, тепло, та газопостачання;

через ЗМІ про штормове попередження та дії під час негоди, забезпечити стале функціонування систем електро-, тепло, та газопостачання; інформувати про ускладнення ситуації на дорогах перевізників та водіїв, встановити контроль за організацією пасажирських перевезень;

привести у готовність мобільні пункти обігріву для надання допомоги учасникам дорожнього руху у випадку виникнення автомобільних заторів.

На річках басейну Прип'яті 28 січня на 0,1 – 0,5 метра підвищиться рівень води. Поступово руйнуватиметься льодовий покрив. Можливе затоплення заплавних територій у межах Ратнiвського, Любешiвського районах Волинської області та Зарiчнянського району Рiвненської області (рівень небезпеки жовтий).