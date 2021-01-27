Синоптики прогнозують 27 – 28 січня в деяких областях України надзвичайний сніг, сильний вітер, хуртовину та ожеледицю на дорогах. В Україні вперше за 2 роки оголосили червоний рівень небезпечності – на Одещині та Миколаївщині.

Джерело: Укргідрометцентр

В Україні продовжує погіршуватися погода. Чергові загострення очікують до кінця доби 27 січня та протягом 28 січня.

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Де пануватиме негода

В Одеській та Миколаївській областях очікують надзвичайний сніг, приріст снігового покриву становитиме 30 – 40 сантиметрів. Крім того, дутиме ще сильніший вітер – до 30 – 40 сантиметрів.

Синоптики попереджають також про сильну хуртовину, снігові замети, налипання мокрого снігу. Там оголосили ІІІ рівень небезпечності – червоний.

Важливо! Це вперше за останні 2 роки в Україні повідомили про червоний рівень небезпеки.

У Кіровоградській області падатиме сильний мокрий сніг, снігові намети зростуть на 20 – 30 сантиметрів. Крім того, буде налипання мокрого снігу. Через це в області оголосили ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.

падатиме сильний мокрий сніг, снігові намети зростуть на 20 – 30 сантиметрів. Крім того, буде налипання мокрого снігу. Через це в області оголосили У Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях прогнозують значний мокрий сніг (приріст снігового покриву – 10 – 15 сантиметрів). Також буде налипання мокрого снігу.

У цих областях оголосили І рівень небезпечності – жовтий. Місцевих жителів попереджають і про ожеледицю на дорогах.

Зверніть увагу! Погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту. Без світла може залишитися частина населених пунктів.



У кількох областях оголосили червоний рівень небезпеки / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

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