Негода в Україні набирає обертів: вперше за 2 роки оголосили червоний рівень небезпеки
Синоптики прогнозують 27 – 28 січня в деяких областях України надзвичайний сніг, сильний вітер, хуртовину та ожеледицю на дорогах. В Україні вперше за 2 роки оголосили червоний рівень небезпечності – на Одещині та Миколаївщині.
Джерело: Укргідрометцентр
В Україні продовжує погіршуватися погода. Чергові загострення очікують до кінця доби 27 січня та протягом 28 січня.
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Де пануватиме негода
- В Одеській та Миколаївській областях очікують надзвичайний сніг, приріст снігового покриву становитиме 30 – 40 сантиметрів. Крім того, дутиме ще сильніший вітер – до 30 – 40 сантиметрів.
Синоптики попереджають також про сильну хуртовину, снігові замети, налипання мокрого снігу. Там оголосили ІІІ рівень небезпечності – червоний.
- У Кіровоградській області падатиме сильний мокрий сніг, снігові намети зростуть на 20 – 30 сантиметрів. Крім того, буде налипання мокрого снігу. Через це в області оголосили ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.
- У Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях прогнозують значний мокрий сніг (приріст снігового покриву – 10 – 15 сантиметрів). Також буде налипання мокрого снігу.
У цих областях оголосили І рівень небезпечності – жовтий. Місцевих жителів попереджають і про ожеледицю на дорогах.
У кількох областях оголосили червоний рівень небезпеки / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
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Що було раніше
- У результаті ускладнення погодних умов вранці 27 січня були знеструмлені 117 населених пунктів.
- Крім того, рятувальники розчистили окремі ділянки доріг у Львівській та Рівненській областях, які були заблоковані через снігові намети та сильний вітер.
- При Укравтодорі 26 січня 2021 року запрацював Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах державного значення.
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