Негода лютує в країні: без електрики понад 200 населених пунктів

Через складні погодні умови вранці 26 січня без електропостачання залишились 269 населених пунктів в Україні. Найбільше постраждала Полтавщина. Там світло зникло в одразу 77 селах та містечках.

Джерело: ДСНС.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

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Мокрий сніг, дощ та шквальний вітер наробили лиха у 12 областях.

У яких регіонах населені пункти без світла:

Полтавська область – 77;

Житомирська – 40;

Київська – 37;

Львівська – 37;

Чернігівська – 24;

Вінницька – 13;

Черкаська – 13;

Дніпропетровська – 8;

Волинська – 8;

Закарпатська – 6;

Кіровоградська – 4;

Херсонська – 2.

ДСНС попереджає про небезпеку на дорогах

Тим часом синоптики попереджають: сподіватись на покращення погоди в Україні поки не варто. 26 січня на українців чекають хуртовини, ожеледиця та шквальний вітер.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій оголосили про І рівень небезпечності – жовтий. Водіям слід взяти до уваги небезпеку на дорогах, через складні погодні умови може бути ускладнений рух транспорту.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу