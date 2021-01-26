Негода лютує в країні: без електрики понад 200 населених пунктів
Через складні погодні умови вранці 26 січня без електропостачання залишились 269 населених пунктів в Україні. Найбільше постраждала Полтавщина. Там світло зникло в одразу 77 селах та містечках.
Джерело: ДСНС.
До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.
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Мокрий сніг, дощ та шквальний вітер наробили лиха у 12 областях.
У яких регіонах населені пункти без світла:
- Полтавська область – 77;
- Житомирська – 40;
- Київська – 37;
- Львівська – 37;
- Чернігівська – 24;
- Вінницька – 13;
- Черкаська – 13;
- Дніпропетровська – 8;
- Волинська – 8;
- Закарпатська – 6;
- Кіровоградська – 4;
- Херсонська – 2.
ДСНС попереджає про небезпеку на дорогах
Тим часом синоптики попереджають: сподіватись на покращення погоди в Україні поки не варто. 26 січня на українців чекають хуртовини, ожеледиця та шквальний вітер.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій оголосили про І рівень небезпечності – жовтий. Водіям слід взяти до уваги небезпеку на дорогах, через складні погодні умови може бути ускладнений рух транспорту.
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