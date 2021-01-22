Шквальний вітер і до 20 сантиметрів снігу: в Україну знов йде негода
Синоптики попередили, що в Україну 24 – 25 січня знов прийде негода. Місцями пориви вітру складатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Разом зі шквальним вітром буде сніжити, а у горах існує загроза зсувів снігу на дороги.
Рятувальники вже оголосили сніголавинну небезпеку третього рівня. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Важливо Очікують льодоходи: через відлигу у річках України підніметься рівень води
За прогнозами синоптиків, негода прийде в Україну вже 24 січня. Тоді на Правобережжі України вируватимуть шквальні вітри, а у західних областях буде значний дощ та мокрий сніг.
А от 25 січня синоптики попередили про ожеледицю на дорогах та снігові замети. Перший рівень небезпеки вже оголосили у:
- Закарпатській,
- Івано-Франківській,
- Львівській,
- Волинській областях.
У цих регіонах може насипати до 20 сантиметрів снігу.
Погодні умови призведуть до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць,
– наголосили синоптики Укргідрометцентру.
Попередження про сніголавинну небезпеку
Як зауважили рятувальники, через відлигу очікується значна сніголавинна небезпека. Її варто чекати:
- 22 – 23 січня у високогір'ї Закарпатської області;
- 23 – 24 січня у високогір'ї Івано-Франківської області.
Водночас у горах існує загроза зсувів снігу на дороги.
Поділитися новиною