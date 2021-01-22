Синоптики попередили, що в Україну 24 – 25 січня знов прийде негода. Місцями пориви вітру складатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Разом зі шквальним вітром буде сніжити, а у горах існує загроза зсувів снігу на дороги.

Рятувальники вже оголосили сніголавинну небезпеку третього рівня. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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За прогнозами синоптиків, негода прийде в Україну вже 24 січня. Тоді на Правобережжі України вируватимуть шквальні вітри, а у західних областях буде значний дощ та мокрий сніг.

А от 25 січня синоптики попередили про ожеледицю на дорогах та снігові замети. Перший рівень небезпеки вже оголосили у:

Закарпатській,

Івано-Франківській,

Львівській,

Волинській областях.

У цих регіонах може насипати до 20 сантиметрів снігу.

Погодні умови призведуть до порушення енергозабезпечення окремих населених пунктів на Правобережжі України, в західних областях також і до порушення руху автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць,

– наголосили синоптики Укргідрометцентру.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Як зауважили рятувальники, через відлигу очікується значна сніголавинна небезпека. Її варто чекати:

22 – 23 січня у високогір'ї Закарпатської області;

23 – 24 січня у високогір'ї Івано-Франківської області.

Водночас у горах існує загроза зсувів снігу на дороги.



Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу