Негода не відступає: яка ситуація на дорогах і де досі заметіль

Джерело:24 канал
Рясні снігопади в Україні припинилися і надалі синоптики їх поки не прогнозують. Укравтодор продовжує чистити дороги від заметів, а на деяких ділянках доріг досі діють обмеження.
Станом на ранок 16 лютого снігопади на території України припинилися, повідомляють в Укравтодорі. Лише місцями невеликий сніг спостерігають в Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській та Чернівецькій областях.
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Задля ефективної роботи снігоприбиральної техніки в 4 областях продовжують діяти обмеження на рух вантажівок.
За минулу добу приріст снігового покрову в областях, де йшов сніг, становить 2-7 сантиметри. Тим часом у Кіровоградській області опади були ряснішими – випало до 30 сантиметрів.
Невеликий сніг місцями йде у Миколаївській області.
Зі сніговою стихією 16 лютого продовжують боротися понад 1 200 робітників і задіяні 987 одиниць техніки.
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Підрозділи ДСНС за добу вивільнили зі снігових заметів 128 транспортних засобів та надали допомогу 240 особам.
Рятувальники за добу допомогли понад 200 людям / Фото пресслужби ДСНС
Від ДСНС залучили близько 400 осіб та 100 одиниць техніки.