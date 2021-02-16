Негода не відступає: яка ситуація на дорогах і де досі заметіль
Рясні снігопади в Україні припинилися і надалі синоптики їх поки не прогнозують. Укравтодор продовжує чистити дороги від заметів, а на деяких ділянках доріг досі діють обмеження.
Джерело:24 канал
Станом на ранок 16 лютого снігопади на території України припинилися, повідомляють в Укравтодорі. Лише місцями невеликий сніг спостерігають в Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській та Чернівецькій областях.
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Де перекриті дороги через негоду
Задля ефективної роботи снігоприбиральної техніки в 4 областях продовжують діяти обмеження на рух вантажівок.
- Волинська область – на дорогах:
- Т-18-02 Маюничі – Шклинь (ділянка Торчин – Шклинь),
- Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно,
- Т-03-05 Шацьк – Вілиця – Локачі (ділянка Павлівка – Локачі),
- Івано-Франківська область:
- на дорозі Р-24 Татарів – Кам'янець – Подільський (ділянка Коломия – Устечко),
- Одеська область – від 12 лютого продовжує діяти розпорядження про недопуск вантажного транспорту у місто Одеса. Діятиме воно на час несприятливих погодних умов.
- Рівненська область – через сильний вітер та замети, в області залишається обмеження руху на автодорогах регіонального значення:
Т-18-06 Рівне – Млинів – Буськ – Перемишляни,
Т-18-15 Дубно – Млинів,
Т-18-17 Бережниця – Степань – Деражне – Клевань,
Т-18-24 Дерманка – Корець.
Негода 16 лютого: де була заметіль і прогнозують сніг
За минулу добу приріст снігового покрову в областях, де йшов сніг, становить 2-7 сантиметри. Тим часом у Кіровоградській області опади були ряснішими – випало до 30 сантиметрів.
Невеликий сніг місцями йде у Миколаївській області.
Зі сніговою стихією 16 лютого продовжують боротися понад 1 200 робітників і задіяні 987 одиниць техніки.
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Підрозділи ДСНС за добу вивільнили зі снігових заметів 128 транспортних засобів та надали допомогу 240 особам.
Рятувальники за добу допомогли понад 200 людям / Фото пресслужби ДСНС
Від ДСНС залучили близько 400 осіб та 100 одиниць техніки.
Прогноз погоди в Україні на 16 лютого
- Очікується холодна погода, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура 8 – 13, у південній частині мінус 3 – мінус 8, на Закарпатті 0 – 3° зі знаком мінус.
- На Київщині вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура мінус 9 – 12.
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