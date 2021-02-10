В Україні лютує негода: яка ситуація на дорогах

Джерело:ДСНС
Вже кілька днів в Україні не вщухає негода. Станом на ранок 10 лютого ситуація залишається складною у низці регіонів.
Рятувальники ДСНС зауважили, що у 5 областях знов сніжить. А от на Закарпатті падає невеликий дощ.
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В Укравтодорі повідомили, що проїзд на дорогах загального користування забезпечено. З негодою боролися понад 1 950 осіб і 1 240 одиниць техніки. Також в Україні обмежили рух великогабаритного транспорту в межах Київської області.
Обмеження також частково поширюються на Чернігівську область. Мовиться про траси М-01 Київ – Чернігів та Н-07 Київ – Суми.
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