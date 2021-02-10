Вже кілька днів в Україні не вщухає негода. Станом на ранок 10 лютого ситуація залишається складною у низці регіонів.

Рятувальники ДСНС зауважили, що у 5 областях знов сніжить. А от на Закарпатті падає невеликий дощ.

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Де очікувати сніг

у Київській області,

у Львівській області,

в Івано-Франківській області,

у Хмельницькій області,

у Вінницькій області.

Яка ситуація на дорогах

В Укравтодорі повідомили, що проїзд на дорогах загального користування забезпечено. З негодою боролися понад 1 950 осіб і 1 240 одиниць техніки. Також в Україні обмежили рух великогабаритного транспорту в межах Київської області.

Неможливо проїхати такими автошляхами:

М-01 Київ – Чернігів,

М-03 Київ – Харків,

М-05 Київ – Одеса,

М-06 Київ – Чоп,

М-07 Київ – Ковель,

Н-01 Київ – Знам'янка,

Н-08 Бориспіль – Маріуполь.

Обмеження також частково поширюються на Чернігівську область. Мовиться про траси М-01 Київ – Чернігів та Н-07 Київ – Суми.

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Негода в Україні: головне

Ще з 7 лютого у більшості областей України лютують снігопади та морози. На таку погоду впливає циклон, який 7 лютого прийшов на Закарпаття, а впродовж 8 – 9 лютого він переміщається по всій території країни.

Станом на 10 лютого 62 населених пункти у 5 областях України залишаються знеструмленими через негоду

України залишаються знеструмленими через негоду За прогнозами синоптиків, негода не відступить до 14 лютого. На теплішу погоду можна очікувати в кінці лютого – початку березня.