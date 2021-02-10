В Україні лютує негода: яка ситуація на дорогах
Вже кілька днів в Україні не вщухає негода. Станом на ранок 10 лютого ситуація залишається складною у низці регіонів.
Джерело:ДСНС
Рятувальники ДСНС зауважили, що у 5 областях знов сніжить. А от на Закарпатті падає невеликий дощ.
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Де очікувати сніг
- у Київській області,
- у Львівській області,
- в Івано-Франківській області,
- у Хмельницькій області,
- у Вінницькій області.
Яка ситуація на дорогах
В Укравтодорі повідомили, що проїзд на дорогах загального користування забезпечено. З негодою боролися понад 1 950 осіб і 1 240 одиниць техніки. Також в Україні обмежили рух великогабаритного транспорту в межах Київської області.
Неможливо проїхати такими автошляхами:
- М-01 Київ – Чернігів,
- М-03 Київ – Харків,
- М-05 Київ – Одеса,
- М-06 Київ – Чоп,
- М-07 Київ – Ковель,
- Н-01 Київ – Знам'янка,
- Н-08 Бориспіль – Маріуполь.
Обмеження також частково поширюються на Чернігівську область. Мовиться про траси М-01 Київ – Чернігів та Н-07 Київ – Суми.
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Негода в Україні: головне
- Ще з 7 лютого у більшості областей України лютують снігопади та морози. На таку погоду впливає циклон, який 7 лютого прийшов на Закарпаття, а впродовж 8 – 9 лютого він переміщається по всій території країни.
- Станом на 10 лютого 62 населених пункти у 5 областях України залишаються знеструмленими через негоду
- За прогнозами синоптиків, негода не відступить до 14 лютого. На теплішу погоду можна очікувати в кінці лютого – початку березня.
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