Шалений шторм, вулиці вкриті кригою: як переживає негоду Одеса – фото, відео

Джерело:24 канал
Одесу накрили рясні дощі, водночас там не припиняються морози. Через це на дорогах утворилася ожеледиця. Вітер сягає 18 метрів на секунду, це ускладнює ситуацію.
Місцева влада повідомила, що в ніч на 8 лютого вітер повалив кілька дерев у різних частинах міста. Їх вже розпиляли комунальні служби.
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Спочатку громадський транспорт курсував у звичному режимі. Близько 11:00 через несправність контактної мережі зупинився рух трамваїв поблизу підприємства "Стальканат", пише "Думская".
За інформацією патрульної поліції, станом на 12:00 в Одесі трапилося 25 ДТП, майже половина з них – у Київському районі. Причиною аварій стала ожеледиця.
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Через негоду служби таксі різко підняли вартість проїзду. Наприклад, щоб дістатися до центру міста з району Черемушки доведеться заплатити 270 – 320 гривень, пише телеграм-канал "Одесса Сейчас".
Вартість за поїздку з селища Котовське у центр сягає 300 – 350 гривень, а з селища Таїрове – 300 – 400 гривень. При цьому, у деяких випадках авто приїжджає не швидше ніж за 20 хвилин.
Негода вирує не лише на вулицях, але й на морі. Сильний шторм вже спричинив перші руйнування – поламане торгове шатро. Очевидці опублікували відео з 10 станції Великого Фонтану.
Як повідомляє Адміністрація морських портів, через дощ з туманом у низці портів ввели обмеження на лоцманську проводку та вантажні операції з зерном.
Потерпають від наслідків негоди й в аеропорту Одеси. Злітна смуга там покрилася льодом, приймати літаки – неможливо. Вже скасували рейси з Тель-Авіва, Стамбула, рейс із Борисполя затримується.
Зауважимо, що останній рейс вилетів з летовища ще о 2:00 – до Мінська, на це наважилися пілоти авіакомпанії "Белаван". Відтоді не було і посадок, повідомляє "Думская".