Станом на понеділок, 8 лютого, у Карпатах середній покрив снігу сягає понад 130 сантиметрів. Хуртовини у високогір'ї триватимуть щонайменше ще 2 дні.

Начальник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимир Фригович розповів, що замело також високогірну метеостанцію Пожижевська. Наразі там фіксують понад 80 сантиметрів снігу.

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За словами Фриговича, до 12 лютого хуртовини поступово підуть на спад. Тоді вдарять морози. У Прикарпатті температура повітря опуститься до -15...-18 градусів морозу.

У високогір’ї Карпат прогнозують до -20 градуси морозу.

У вівторок, 9 лютого, очікують 3 рівень сніголавинної небезпеки. Найскладніша ситуація буде у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей. Там оголосили штормове попередження.

Що кажуть синоптики

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що у лютому українцям варто очікувати ще щонайменше 2 потужних снігопади.

Перший – 10 лютого.

Другий – 11 – 12 лютого.

Однак синоптик зауважив, що панікувати не варто. Це звичайна зима. Однак люди встигли вже відвикнути від такої класики природи.