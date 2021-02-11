Ситуація складна, але контрольована, – речник служби автодоріг Рівненщини

В Україні вирує негода, зафіксовані рекордні показники снігопадів. Зокрема, у Рівненській області сніг падав потягом 16 годин. Служба автомобільних доріг намагається розчистити магістралі.

На Рівненщині ситуація із прибиранням снігу – стабільна. Про це розповів речник служби автомобільних доріг Дмитро Леонтіюк.

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Боротьба з негодою

Леонтіюк розповів, що 11 лютого боротись зі снігом залучити до боротьби із снігом багато людей і техніки. Зокрема, понад 100 одиниць спеціального обладнання і близько 130 спеціалістів. Серед них:

фахівці з прибирання;

інженери;

водії техніки;

механізатори.

За його словами, становище на дорогах цілком контрольоване й спеціалісти справляються із своїм завданням.

Працювати за таких погодних умов надзвичайно важко, але рух іде,

– наголосив Леонтіюк.

Затори на Рівненщині

Речник заявив, що інформації щодо заторів у області станом на 12:00 11 лютого – немає. Дані про завантаження трас до служби автомобільних доріг "доходить дуже швидко".

"У нас налагоджена система комунікації з патрульною поліцією", – зазначив він.

Наслідки негоди

За слова Леонтіюка, на трасах обласного значення звернень про допомогу від водіїв – дуже мало, зафіксовано всього 2 випадки. Причиною цього стало те, що автомобілісти виїжджали у хуртовину на автомобілях, що обладнані літніми шинами.

Щодо доріг місцевого значення, які контролює ОДА, фахівець розповів, що ситуація складніша. Громади не завжди можуть забезпечити ефективну боротьбу зі снігом.

Обмеження для водіїв

Через сильні снігопади у Київській області заборонили в'їзд вантажівок, щоб не ускладнювати й так важку ситуацію на дорогах. Через це рух важкого транспорту припинений і у Рівному.

Через сильні снігопади 11 лютого на деяких дорогах обмежили рух, а без електрики залишились понад 10 населених пунктів. Більше про це читайте за посиланням.

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