Прикарпаття накрила негода: через вітер дерева попадали на будинки й дороги – фото
В Івано-Франківській області 29 грудня сильно погіршилися погодні умови. Через сильні пориви вітру дерева падали на проїжджі частини й дахи будинків.
Наслідки погіршення погоди на Прикарпатті
Негода завдала жителям Івано-Франківської області чималих збитків. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій області.
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У зв'язку з посиленням вітру на території області рятувальники неодноразово надавали допомогу по розрізання дерев, які падали на проїжджі частини доріг і будинки,
– повідомили у ДСНС.
Що відомо про конкретні результати негоди
- У селі Цінева Рожнятівського району та місті Надвірна рятувальникам доводилося розрізати дерева, які впали на проїжджі частини доріг.
- У селі Дзвиняч Богородчанського району дерево впало на дах магазину, а в Надвірній – на дах житлового будинку.
- Про постраждалих через погіршення погодних умов невідомо.
Видання "Фіртка" пише про те, що шквальних поривів вітру не витримала зупинка транспорту на Косівщині, а на Богородчанщині зірвало дах з будинку культури.
Наслідки негоди на Прикарпатті: Фото ДСНС, "Фіртка"
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