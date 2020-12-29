В Івано-Франківській області 29 грудня сильно погіршилися погодні умови. Через сильні пориви вітру дерева падали на проїжджі частини й дахи будинків.

Наслідки погіршення погоди на Прикарпатті

Негода завдала жителям Івано-Франківської області чималих збитків. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій області.

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У зв'язку з посиленням вітру на території області рятувальники неодноразово надавали допомогу по розрізання дерев, які падали на проїжджі частини доріг і будинки,

– повідомили у ДСНС.

Що відомо про конкретні результати негоди

У селі Цінева Рожнятівського району та місті Надвірна рятувальникам доводилося розрізати дерева, які впали на проїжджі частини доріг.

Рожнятівського району та місті рятувальникам доводилося розрізати дерева, які впали на проїжджі частини доріг. У селі Дзвиняч Богородчанського району дерево впало на дах магазину, а в Надвірній – на дах житлового будинку.

Богородчанського району дерево впало на дах магазину, а в – на дах житлового будинку. Про постраждалих через погіршення погодних умов невідомо.

Видання "Фіртка" пише про те, що шквальних поривів вітру не витримала зупинка транспорту на Косівщині, а на Богородчанщині зірвало дах з будинку культури.

Зверніть увагу! Раніше синоптики попереджали про погіршення 29 грудня погоди в Україні. У південних, центральних, західних і північних областях, а також в Карпатах оголосили штормове попередження через сильні пориви вітру.

Наслідки негоди на Прикарпатті: Фото ДСНС, "Фіртка"