Негода не відступатиме: рятувальники попередили про значні опади та ожеледицю

11 лютого 2021 , 08:17
Читать новость на русском

Джерело:

ДСНС

Погода в Україні 11 лютого буде не надто привітною. Рятувальники попередили, що випаде багато снігу, а дороги скує ожеледиця. Через негоду на деяких дорогах обмежили рух, а без електрики залишились понад 10 населених пунктів.

Вже зранку сніг падає у Львівській, Тернопільській та Рівненській та Закарпатській областях.

До речі Садовий закликає львів'ян залишатись вдома: у місті прогнозують рекордний сніг

Дороги розчищають понад близько 1,6 тисячі людей та 1,2 тисячі техніки.

Де є обмеження руху машин

  • Обмеження продовжують діяти на шляхах по дорозі до Києва: М-01 Київ – Чернігів, М-03 Київ – Харків, М-05 Київ – Одеса, М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель, Н-01 Київ – Знам’янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь.
  • Зранку обмеження руху великовагового автотранспорту введи на дорозі М-06 Київ – Чоп у Закарпатській області.

Від початку негоди рятувальники звільнили зі снігових заметів 550 автівок, з них 16 "швидких" та 23 автобуси.

Будинки без електрики

Через мокрий сніг, дощ та пориви вітру знеструмило 12 населених пунктів. Серед них 10 на Закарпатті та 2 у Чернівецькій області.

Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

Що прогнозують 11 лютого

  • Майже по всій Україні буде сніг. Опади можуть оминути лише південний схід. Особливо сильний сніг варто очікувати жителям західних та північних регіонів, а також району Карпат.
  • У центральних, північних областях та на Прикарпатті буде налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.
  • У Київській області прогнозують значний сніг, місцями з дощем та ожеледицю.
  • Вітер сягатиме 7 – 12 метрів за секунду, у західній частині – 15 – 20 та хуртовини.
  • Температура на Півночі та Заході триматиметься на рівні 0...-5 градусів вдень.
Зверніть увагу! Негода вирує в Україні від 7 лютого. Регіони рясно засипає снігом. Детальніше – читайте тут.