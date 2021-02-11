Погода в Україні 11 лютого буде не надто привітною. Рятувальники попередили, що випаде багато снігу, а дороги скує ожеледиця. Через негоду на деяких дорогах обмежили рух, а без електрики залишились понад 10 населених пунктів.

Вже зранку сніг падає у Львівській, Тернопільській та Рівненській та Закарпатській областях. До речі Садовий закликає львів'ян залишатись вдома: у місті прогнозують рекордний сніг Дороги розчищають понад близько 1,6 тисячі людей та 1,2 тисячі техніки. Де є обмеження руху машин Обмеження продовжують діяти на шляхах по дорозі до Києва: М-01 Київ – Чернігів, М-03 Київ – Харків, М-05 Київ – Одеса, М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель, Н-01 Київ – Знам’янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь.

Зранку обмеження руху великовагового автотранспорту введи на дорозі М-06 Київ – Чоп у Закарпатській області. Від початку негоди рятувальники звільнили зі снігових заметів 550 автівок, з них 16 "швидких" та 23 автобуси. Будинки без електрики Через мокрий сніг, дощ та пориви вітру знеструмило 12 населених пунктів. Серед них 10 на Закарпатті та 2 у Чернівецькій області. Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання. Що прогнозують 11 лютого Майже по всій Україні буде сніг. Опади можуть оминути лише південний схід. Особливо сильний сніг варто очікувати жителям західних та північних регіонів, а також району Карпат.

У центральних, північних областях та на Прикарпатті буде налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.

У Київській області прогнозують значний сніг, місцями з дощем та ожеледицю.

Вітер сягатиме 7 – 12 метрів за секунду, у західній частині – 15 – 20 та хуртовини.

Температура на Півночі та Заході триматиметься на рівні 0...-5 градусів вдень. Зверніть увагу! Негода вирує в Україні від 7 лютого. Регіони рясно засипає снігом. Детальніше – читайте тут.