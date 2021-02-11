Негода не відступатиме: рятувальники попередили про значні опади та ожеледицю
Погода в Україні 11 лютого буде не надто привітною. Рятувальники попередили, що випаде багато снігу, а дороги скує ожеледиця. Через негоду на деяких дорогах обмежили рух, а без електрики залишились понад 10 населених пунктів.
Джерело:ДСНС
Вже зранку сніг падає у Львівській, Тернопільській та Рівненській та Закарпатській областях.
До речі Садовий закликає львів'ян залишатись вдома: у місті прогнозують рекордний сніг
Дороги розчищають понад близько 1,6 тисячі людей та 1,2 тисячі техніки.
Де є обмеження руху машин
- Обмеження продовжують діяти на шляхах по дорозі до Києва: М-01 Київ – Чернігів, М-03 Київ – Харків, М-05 Київ – Одеса, М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель, Н-01 Київ – Знам’янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь.
- Зранку обмеження руху великовагового автотранспорту введи на дорозі М-06 Київ – Чоп у Закарпатській області.
Від початку негоди рятувальники звільнили зі снігових заметів 550 автівок, з них 16 "швидких" та 23 автобуси.
Будинки без електрики
Через мокрий сніг, дощ та пориви вітру знеструмило 12 населених пунктів. Серед них 10 на Закарпатті та 2 у Чернівецькій області.
Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.
Що прогнозують 11 лютого
- Майже по всій Україні буде сніг. Опади можуть оминути лише південний схід. Особливо сильний сніг варто очікувати жителям західних та північних регіонів, а також району Карпат.
- У центральних, північних областях та на Прикарпатті буде налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.
- У Київській області прогнозують значний сніг, місцями з дощем та ожеледицю.
- Вітер сягатиме 7 – 12 метрів за секунду, у західній частині – 15 – 20 та хуртовини.
- Температура на Півночі та Заході триматиметься на рівні 0...-5 градусів вдень.
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