Негода наробила лиха: на Одещині без світла – з десяток населених пунктів

Через негоду в Україні без електрики залишаються 11 населених пунктів. Усі вони розташовуються у Лиманському районі на Одещині.
Джерело: ДСНС
Пресслужба відомства оприлюднила інформацію станом на 7:00 1 лютого. Рятувальники нагадали, що на Одещині останніми днями можна було спостерігати мокрий сніг, дощ та пориви вітру.
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- Відключення електроенергії сталося через спрацювання автоматичної системи захисту лінії електропередач.
- Цьому передували падіння опор ліній електропередач. Крім того, вони потребують триваліших ремонтних робіт.
- Під'їзд до місця робіт забезпечено.
Додамо!
- До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.
З 8:00 1 лютого
на Одещині припинили навантаження та вивантаження зернових.
Наразі не працюють порти Одеси, Південного, Чорноморська, Ізмаїла та Рені. В Адміністрації морських портів України повідомили, що обмеження запровадили
через дощ.
Яка ситуація на дорогах України
Зауважимо!
Негода охопила Україну
- За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на усіх дорогах загального користування забезпечено та немає заторів.
- Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг в Україні від Служби автомобільних доріг залучали 1 160 працівників і 887 одиниць техніки.
- Загалом від початку негоди підрозділи ДСНС провели буксирування понад 1 230 автотранспортних засобів, зокрема 35 карет швидкої медичної допомоги та 30 автобусів.
- Також рятувальники надали допомогу понад 2 250 особам (з них 3 – породіллі).
- Розпилили та прибрали 104 повалених дерева.
- Розчистили від снігу 910 кілометрів доріг.
- Від ДСНС залучали 1 513 рятувальників і 491 одиницю техніки.
- Координацію дій здійснюють штаби обласних державних адміністрацій та Укравтодору.
вранці 28 січня. Найбільше постраждали Миколаївщина, Кіровоградщина та Одещина. В останній області наслідки
погіршення погодних умов змогли ліквідувати
лише ввечері 30 січня.
Докладінше з
прогнозом погоди на 1 лютого
можете ознайомитися
за цим посиланням.