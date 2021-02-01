Негода наробила лиха: на Одещині без світла – з десяток населених пунктів

1 лютого 2021 , 10:56
Читать новость на русском

Через негоду в Україні без електрики залишаються 11 населених пунктів. Усі вони розташовуються у Лиманському районі на Одещині.

Джерело: ДСНС

Пресслужба відомства оприлюднила інформацію станом на 7:00 1 лютого. Рятувальники нагадали, що на Одещині останніми днями можна було спостерігати мокрий сніг, дощ та пориви вітру.

До теми Вітер виривав стовпи з землі: наслідки потужної негоди на Одещині

Знеструмлення на Одещині: деталі

  • Відключення електроенергії сталося через спрацювання автоматичної системи захисту лінії електропередач.
  • Цьому передували падіння опор ліній електропередач. Крім того, вони потребують триваліших ремонтних робіт.
  • Під'їзд до місця робіт забезпечено.
  • До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.
Додамо! З 8:00 1 лютого на Одещині припинили навантаження та вивантаження зернових. Наразі не працюють порти Одеси, Південного, Чорноморська, Ізмаїла та Рені. В Адміністрації морських портів України повідомили, що обмеження запровадили через дощ.

Яка ситуація на дорогах України

  • За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на усіх дорогах загального користування забезпечено та немає заторів.
  • Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг в Україні від Служби автомобільних доріг залучали 1 160 працівників і 887 одиниць техніки.
  • Загалом від початку негоди підрозділи ДСНС провели буксирування понад 1 230 автотранспортних засобів, зокрема 35 карет швидкої медичної допомоги та 30 автобусів.
  • Також рятувальники надали допомогу понад 2 250 особам (з них 3 – породіллі).
  • Розпилили та прибрали 104 повалених дерева.
  • Розчистили від снігу 910 кілометрів доріг.
  • Від ДСНС залучали 1 513 рятувальників і 491 одиницю техніки.
  • Координацію дій здійснюють штаби обласних державних адміністрацій та Укравтодору.
Зауважимо! Негода охопила Україну вранці 28 січня. Найбільше постраждали Миколаївщина, Кіровоградщина та Одещина. В останній області наслідки погіршення погодних умов змогли ліквідувати лише ввечері 30 січня.

Докладінше з прогнозом погоди на 1 лютого можете ознайомитися за цим посиланням.