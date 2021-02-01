Негода наробила лиха: на Одещині без світла – з десяток населених пунктів

Через негоду в Україні без електрики залишаються 11 населених пунктів. Усі вони розташовуються у Лиманському районі на Одещині.

Джерело: ДСНС

Пресслужба відомства оприлюднила інформацію станом на 7:00 1 лютого. Рятувальники нагадали, що на Одещині останніми днями можна було спостерігати мокрий сніг, дощ та пориви вітру.

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Відключення електроенергії сталося через спрацювання автоматичної системи захисту лінії електропередач.

Цьому передували падіння опор ліній електропередач. Крім того, вони потребують триваліших ремонтних робіт.

Під'їзд до місця робіт забезпечено.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

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