Через негоду в Україні без електрики залишаються 11 населених пунктів. Усі вони розташовуються у Лиманському районі на Одещині.

Джерело: ДСНС

Пресслужба відомства оприлюднила інформацію станом на 7:00 1 лютого. Рятувальники нагадали, що на Одещині останніми днями можна було спостерігати мокрий сніг, дощ та пориви вітру.

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Відключення електроенергії сталося через спрацювання автоматичної системи захисту лінії електропередач.

Цьому передували падіння опор ліній електропередач. Крім того, вони потребують триваліших ремонтних робіт.

Під'їзд до місця робіт забезпечено.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Додамо! З 8:00 1 лютого на Одещині припинили навантаження та вивантаження зернових. Наразі не працюють порти Одеси, Південного, Чорноморська, Ізмаїла та Рені. В Адміністрації морських портів України повідомили, що обмеження запровадили через дощ.

Яка ситуація на дорогах України

За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на усіх дорогах загального користування забезпечено та немає заторів.

Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг в Україні від Служби автомобільних доріг залучали 1 160 працівників і 887 одиниць техніки.

Загалом від початку негоди підрозділи ДСНС провели буксирування понад 1 230 автотранспортних засобів, зокрема 35 карет швидкої медичної допомоги та 30 автобусів.

Також рятувальники надали допомогу понад 2 250 особам (з них 3 – породіллі).

Розпилили та прибрали 104 повалених дерева.

Розчистили від снігу 910 кілометрів доріг.

Від ДСНС залучали 1 513 рятувальників і 491 одиницю техніки.

Координацію дій здійснюють штаби обласних державних адміністрацій та Укравтодору.

Зауважимо! Негода охопила Україну вранці 28 січня. Найбільше постраждали Миколаївщина, Кіровоградщина та Одещина. В останній області наслідки погіршення погодних умов змогли ліквідувати лише ввечері 30 січня.



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