Негода накрила Україну: актуальна інформацію про ситуацію в областях

Снігова негода в Україні триває. Зокрема, невеликий сніг досі можна спостерігати у низці українських областей. А на Закарпатті – невеликий дощ. Про ситуацію з ліквідацією наслідків снігового шторму читайте далі.

Невеликий сніг іде у Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Полтавській, Донецькій областях та Києві. Це дані станом на 18:00 8 лютого.

Важливо Негода в Україні лютуватиме цілий тиждень: температура опуститься до -25 градусів

Негода в Україні: що відбувається в областях

За інформацією Укренерго, знеструмлення населених пунктів немає.

Рух залізничного транспорту забезпечено.

Аеропорти, за винятком Вінниці та Чернівців, працюють, як і зазвичай.

Для моніторингу ситуації у разі ускладнення погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено 6 одиниць техніки та 14 рятувальників.

Загалом у визначених місцях відстою та об'єктах сервісу перебуває майде 1 300 одиниць великовагового автотранспорту.

Координацію дій щодо транспортного сполучення здійснюють міжвідомчі штаби Укравтодору та Служби автомобільних доріг в областях.

Загалом до ліквідації наслідків негоди залучено майже 2 220 осіб та 1 840 одиниць техніки.​

В Укравтодорі, зі свого боку, повідомили, що проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Обмеження руху – лише на окремих ділянках автодоріг.

Зверніть увагу Десятки фур, які застрягли на дорогах, паралізували рух Києвом: відео

Де обмежено рух транспорту

З метою недопущення накопичення великогабаритного транспорту

Київщина (траси М-01 Київ – Чернігів, М-03 Київ – Харків, М-05 Київ – Одеса, М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель, Н-01 Київ – Знам’янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь).

Полтавщина (М-03 Київ – Харків, Н-08 Бориспіль – Маріуполь).

Рівненщина (М-06 Київ – Чоп).

Житомирщина (М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель).

Черкащина (М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам’янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь).

Чернігівщина (М-01 Київ – Чернігів, Н-07 Київ – Суми).

Зауважимо, що тут рух обмежили через рішення КМДА заборонити вантажівкам в’їзд до Києва з 15:00 8 лютого.

З метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки

Волинь

Обмежено рух усього транспорту на трасі Т-18-02 Маюничі – Шклинь між селищем Торчин і селом Шклинь.

Обмежено рух вантажівок на трасах Т-03-02 Піща – Козин між Володимир-Волинським і селом Павлівка, Т-03-05 Нововолинськ – Локачі між селом Павлівка та селищем Локачі, Т-03-03 Луцьк – Дубно.

З метою попередження заторів

Вінниччина (обмежено рух вантажівок і автобусів на ділянках доріг М-21 Виступовичі – Могилів-Подільський від Жмеринки до Могилів-Подільського, Р-36 Немирів – Могилів-Подільський від ела. Лука Барська до Могилів-Подільського).

Результати роботи ДСНС

Відбуксирували 72 транспортних засоби.

Надали допомогу 175 особам.

До ліквідації наслідків негоди залучили 152 рятувальника та 42 одиниці техніки.

Негода в Україні: головне

В українських Карпатах 8 лютого випало більше ніж метр снігу. А на високогірній метеостанції Пожижевська зафіксували понад 80 сантиметрів снігу.

А на високогірній метеостанції Пожижевська зафіксували Крім того, Одесу накрили рясні дощі, водночас там не припиняються морози. Через це на дорогах утворилася ожеледиця. Вітер сягає 18 метрів на секунду, це ускладнює ситуацію.

Вітер сягає це ускладнює ситуацію. Львів також рясно засипало снігом. Через сильне навантаження комунальні служби не встигають розчищати вулиці міста. Тому львівські чиновники вийшли у центр Львова, щоб звільнити його від снігу.

міста. Тому львівські чиновники вийшли у центр Львова, щоб звільнити його від снігу. У Рівному був сильний снігопад. Місцеві чиновники ситуацію намагаються контролювати. Однак для розчищення доріг необхідно багато техніки, тому у місті залучають приватні організації, які допомагають впоратися з наслідками негоди.

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