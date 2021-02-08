Снігова негода в Україні триває. Зокрема, невеликий сніг досі можна спостерігати у низці українських областей. А на Закарпатті – невеликий дощ. Про ситуацію з ліквідацією наслідків снігового шторму читайте далі.

Невеликий сніг іде у Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Полтавській, Донецькій областях та Києві. Це дані станом на 18:00 8 лютого.

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Негода в Україні: що відбувається в областях

За інформацією Укренерго, знеструмлення населених пунктів немає.

Рух залізничного транспорту забезпечено.

Аеропорти, за винятком Вінниці та Чернівців, працюють, як і зазвичай.

Для моніторингу ситуації у разі ускладнення погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено 6 одиниць техніки та 14 рятувальників.

Загалом у визначених місцях відстою та об'єктах сервісу перебуває майде 1 300 одиниць великовагового автотранспорту.

Координацію дій щодо транспортного сполучення здійснюють міжвідомчі штаби Укравтодору та Служби автомобільних доріг в областях.

Загалом до ліквідації наслідків негоди залучено майже 2 220 осіб та 1 840 одиниць техніки.​

В Укравтодорі, зі свого боку, повідомили, що проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Обмеження руху – лише на окремих ділянках автодоріг.

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Де обмежено рух транспорту

З метою недопущення накопичення великогабаритного транспорту

Київщина (траси М-01 Київ – Чернігів, М-03 Київ – Харків, М-05 Київ – Одеса, М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель, Н-01 Київ – Знам’янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь).

Полтавщина (М-03 Київ – Харків, Н-08 Бориспіль – Маріуполь).

Рівненщина (М-06 Київ – Чоп).

Житомирщина (М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель).

Черкащина (М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам’янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь).

Чернігівщина (М-01 Київ – Чернігів, Н-07 Київ – Суми).

Зауважимо, що тут рух обмежили через рішення КМДА заборонити вантажівкам в’їзд до Києва з 15:00 8 лютого.

З метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки

Волинь

Обмежено рух усього транспорту на трасі Т-18-02 Маюничі – Шклинь між селищем Торчин і селом Шклинь.

Обмежено рух вантажівок на трасах Т-03-02 Піща – Козин між Володимир-Волинським і селом Павлівка, Т-03-05 Нововолинськ – Локачі між селом Павлівка та селищем Локачі, Т-03-03 Луцьк – Дубно.

З метою попередження заторів

Вінниччина (обмежено рух вантажівок і автобусів на ділянках доріг М-21 Виступовичі – Могилів-Подільський від Жмеринки до Могилів-Подільського, Р-36 Немирів – Могилів-Подільський від ела. Лука Барська до Могилів-Подільського).

Результати роботи ДСНС

Відбуксирували 72 транспортних засоби.

Надали допомогу 175 особам.

До ліквідації наслідків негоди залучили 152 рятувальника та 42 одиниці техніки.