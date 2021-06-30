На Буковині вітер виривав дерева з корінням, зривав дахи: наслідки негоди – фото

Сильні грози дісталися Чернівецької області. Місцеві мешканці оговтуються від наслідків негоди, яка встигла наробити чимало лиха.

30 червня у Чернівецькому районі через шквальний вітер та зливи постраждали низка населених пунктів. Рятувальники та дорожники ліквідовують наслідки негоди.

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На фото, оприлюднених у мережі, видно дерева, вирвані із землі з корінням. З будівель позривало дахи, у будинках повибивало шибки. Понищені огорожі та дорожнє покриття.

Без світла залишилися:

Товтри;

Василів;

Чуньків;

Ржавинці;

Дорошівці;

Заставна;

Кадубівці.

Наслідки негоди на Буковині / Фото з фейсбук-сторінки Чернівецької районної держадміністрації

Якою буде погода на Буковині

За даними Укргідрометцентру, негода протримається на Буковині щонайменше до 4 липня. У четвер, 1 липня, там знову будуть грози. Вдень температура повітря коливатиметься у межах +24...+26 градусів.

Негода в Україні: що відомо