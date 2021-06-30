30 червня у Чернівецькому районі через шквальний вітер та зливи постраждали низка населених пунктів. Рятувальники та дорожники ліквідовують наслідки негоди.

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На фото, оприлюднених у мережі, видно дерева, вирвані із землі з корінням. З будівель позривало дахи, у будинках повибивало шибки. Понищені огорожі та дорожнє покриття.

Без світла залишилися:

  • Товтри;
  • Василів;
  • Чуньків;
  • Ржавинці;
  • Дорошівці;
  • Заставна;
  • Кадубівці.

Наслідки негоди на Буковині / Фото з фейсбук-сторінки Чернівецької районної держадміністрації

 

Якою буде погода на Буковині

За даними Укргідрометцентру, негода протримається на Буковині щонайменше до 4 липня. У четвер, 1 липня, там знову будуть грози. Вдень температура повітря коливатиметься у межах +24...+26 градусів.

Негода в Україні: що відомо

  • Вдень 30 червня потужна злива пройшлася Львовом. Шквальний вітер зносив усе на своєму шляху. У місті паралізований рух транспорту.
  • Напередодні негода поламала дерева, затопила будинки й засипала градом Запоріжжя. Швидкість вітру досягала 20 метрів за секунду.
  • У Дніпрі, а саме у Шевченківському районі міста, зафіксували величезний град. Діаметр деяких шматків льоду у діаметрі сягав приблизно кілька сантиметрів. 
  • Стихія наробила біди й на Полтавщині. 29 червня потужний вітер також виривав та валив на землю дерева, людей фактично здувало вітром.