Негода не відпускає Україну: водіїв попереджають про 2 складні дні

Упродовж найближчих 2 днів, 28 і 29 січня, через негоду можна буде спостерігати складну ситуацію на дорогах. Тому закликають автомобілістів не сідати за кермо без необхідності.
Джерело: голова Укравтодору Олександр Кубраков, ДСНС
За словами Кубракова, 28 і 29 січня будуть дуже складними для всіх. Про це він заявив під час брифінгу.
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Для дорожніх служб, для водіїв, для рятувальних служб, поліції. Зараз ось дві доби краще зайвий раз не виїжджати,
– наголосив Кубраков.
За даними ДСНС, станом на 17:00 27 січня:
Рятувальники додали, за інформацією Служби автомобільних доріг транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення країни забезпечено.Докладніше з прогнозом погоди в Україні на 28 січня можете ознайомитися за цим посиланням.