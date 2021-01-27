Негода не відпускає Україну: водіїв попереджають про 2 складні дні

Упродовж найближчих 2 днів, 28 і 29 січня, через негоду можна буде спостерігати складну ситуацію на дорогах. Тому закликають автомобілістів не сідати за кермо без необхідності.

Джерело: голова Укравтодору Олександр Кубраков, ДСНС

За словами Кубракова, 28 і 29 січня будуть дуже складними для всіх. Про це він заявив під час брифінгу.

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Для дорожніх служб, для водіїв, для рятувальних служб, поліції. Зараз ось дві доби краще зайвий раз не виїжджати,

– наголосив Кубраков.

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За даними ДСНС, станом на 17:00 27 січня:

падає невеликий сніг у Одеській, Кіровоградській, Миколаївській і Черкаській областях;

у Полтавській та Сумській областях – дощ із мокрим снігом;

у Харківській і Луганській – місцями невеликий дощ.

Рятувальники додали, за інформацією Служби автомобільних доріг транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення країни забезпечено.