Експерти пророкували відставку уряду на квітень 2021 року. Водночас локдаун поки що зробив міністрів недоторканими.

Верховна Рада не збиратиметься до середини квітня через карантин, надалі купа правок щодо земельної сфери. Єдиним найближчим кадровим питанням, ймовірно, буде голосування за призначення Юрія Вітренка міністром енергетики.

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Також допускають заміну Дениса Шмигаля, проте наразі альтернативної кандидатури немає. На прем'єрство "замахується" і Юлія Тимошенко, тому й просуває тему коаліції зі "слугами народу".

З іншого боку, з'явились взагалі неймовірні чутки, що на очільника уряду претендує навіть попередній президент Петро Порошенко, мовляв, промацує ґрунт через західних партнерів. Утім, фахівці такі варіанти відкидають.

Коли питання змін в уряді може стати актуальним

Влітку питання щодо уряду актуалізується, адже найбільші провали важко ігнорувати, як і численні скандали. Крім спротиву громадськості і наукової спільноти щодо призначення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, у відповідному випадку зафіксували й кнопкодавство при мінімальній кількості голосів.



Під призначення Шкарлета зафіксували кнопкодавство / Фото BBC

Через це депутати вже оскаржують його персону у Конституційному Суді. Проте загалом чинний уряд відзначався так званими крайнощами – то скандали, то суцільне затишшя, тож кандидатів на можливі звільнення в ньому накопичилось приблизно третини.

Питання є щодо агропромислового комплексу та щодо блоку соціальної політики. Так само щодо низки міністрів, про яких ми не чуємо — тобто є кого змінювати,

– сказав політолог Олег Саакян.

Кого можуть стосуватися зміни

Водночас останнє слово традиційно лишається за Банковою. От кого точно не чіпатимуть, погоджуються експерти, так це "вічного-тимчасового" міністра Арсена Авакова – попри провалену ще за попередників реформу поліції, катастрофічний антирейтинг і регулярні протести.

За словами Олега Саакяна, останніми акціями протесту Аваков навіть посилив свій вплив, оскільки стратегія, обрана поліцією, дала свій очікувано позитивний для нього результат.

Довідка. 20 березня 2021 року мирний протест під Офісом Президента у підтримку Сергія Стерненка переріс у радикальні дії. Зокрема, активісти розбили вікна і обмалювали будівлю фарбами.



Аваков посилив вплив через акції протесту під ОП / Фото пресслужби МВС

Однак питання щодо Максима Степанова – очільника Міністерства охорони здоров'я – може бути актуальним. Оскільки ситуація навколо подолання пандемії коронавірусу в Україні та кампанія з вакцинації – на межі.

Фінального рішення не озвучено і чи буде воно зараз залежить від багатьох чинників. Це політична воля президента, залежить наскільки сильно він захоче відправити його у відставку,

– сказав політолог Микола Давидюк.

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Така невизначеність щодо МОЗ теж може бути зручною: звільнення Степанова дозволить в будь-який потрібний момент "скинути" частину політичного негативу. Хоча і це може мати ускладнення, адже зміна керівництва у найважливішому в часи пандемії міністерстві може погіршити ситуацію ще більше.