У Національному агентстві з питань запобігання корупції пояснили, чому перекрили державне фінансування партії "Голос". Причиною стали нібито недостовірні відомомсті у звітах.

Фінансування двох партій, зокрема, "Голосу" та "Батьківщини", припинили до усунення порушень. Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

До теми Партія "Голос" залишилася без держфінансування через НАЗК, – Рудик

Про які недостовірні відомості мовиться

У НАЗК запевняють, що "Голос" оформила кілька договорів з підприємцями на суму близько 1,1 мільйона гривень. Мовилось про послуги, що документально не підтверджені. Наприклад, медійний моніторинг, пошук інформації, соціологічні дослідження тощо.

Що каже НАЗК стосовно "політичного тиску"

Заступник глави агентства Іван Пресняков стверджує, що звинувачення у політичному тиску не мають жодних підстав. Тому у НАЗК сподіваються, що невдовзі партія надасть звіт, який буде підставою для відновлення держфінансування.

Що цьому передувало

Очільниця "Голосу" Кіра Рудик заявила, що НАЗК заблокувало держфінансування партії.

Політикиня назвала такий крок безпідставним політичним тиском. Рудик наголосила, що політсила не є олігархічним проєктом, тому потребує держфінансування, аби залишатись незалежною.

Зверніть увагу! Дежфінансування партій передбачено законом "Про політичні партії в Україні". У 2020 році НАЗК визначило, що гроші отримуватимуть "Слуга народу", ОПЗЖ, "Батьківщина", "Європейську Солідарність" та "Голос".