Небо у вогні: потужний вибух занурив Ялту у темряву – епічне відео

18:13

Неподалік від Ялти у вівторок, 26 січня, стався вибух на електропідстанції. Внаслідок інциденту ціле місто залишилося без світла. Окрім того, ялтинці побачили справді моторошне видовище: у темному небі раптом спалахнуло полум'я.