Небо у вогні: потужний вибух занурив Ялту у темряву – епічне відео

27 січня 2021 , 18:13
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Неподалік від Ялти у вівторок, 26 січня, стався вибух на електропідстанції. Внаслідок інциденту ціле місто залишилося без світла. Окрім того, ялтинці побачили справді моторошне видовище: у темному небі раптом спалахнуло полум'я.

Джерело: ютуб-канал "Жизнь на море"

Вибух стався у селищі Масандра.

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Деталі інциденту

  • Через декілька митей після вибуху у Масандрі без електроенергії залишилися жителі Ялти.
  • У деяких районах міста світло з'явилося вже через 10 хвилин. На деяких територіях електропостачання вдалося відновити упродовж години.
  • Внаслідок інциденту на електропідстанції жертв чи постраждалих, на щастя, немає.
  • У мережі люди діляться своїми емоціями від пережитого. Ялтинці розповідають, що перед спалахом на небі відчували вібрацію.
  • Офіційна версія події – коротке замикання, яке не спричинило пожежу.
  • Однак очевидці сумніваються у цьому поясненні місцевих рятувальників. Свою недовіру люди аргументують тим, що полум'я було видно навіть у Сімферополі. Два міста розділяють понад 80 кілометрів.
  • Окрім того, у мережі розповіли, що відразу після вибуху пожежа начебто таки спалахнула: у лісі поблизу електропідстанції.

Потужний вибух занурив Ялту у темряву: дивіться відео