Небо у вогні: потужний вибух занурив Ялту у темряву – епічне відео
Неподалік від Ялти у вівторок, 26 січня, стався вибух на електропідстанції. Внаслідок інциденту ціле місто залишилося без світла. Окрім того, ялтинці побачили справді моторошне видовище: у темному небі раптом спалахнуло полум'я.
Джерело: ютуб-канал "Жизнь на море"
Вибух стався у селищі Масандра.
Актуально Окупанти продали винзавод "Коктебель" у Криму: кому і за скільки
Деталі інциденту
- Через декілька митей після вибуху у Масандрі без електроенергії залишилися жителі Ялти.
- У деяких районах міста світло з'явилося вже через 10 хвилин. На деяких територіях електропостачання вдалося відновити упродовж години.
- Внаслідок інциденту на електропідстанції жертв чи постраждалих, на щастя, немає.
- У мережі люди діляться своїми емоціями від пережитого. Ялтинці розповідають, що перед спалахом на небі відчували вібрацію.
- Офіційна версія події – коротке замикання, яке не спричинило пожежу.
- Однак очевидці сумніваються у цьому поясненні місцевих рятувальників. Свою недовіру люди аргументують тим, що полум'я було видно навіть у Сімферополі. Два міста розділяють понад 80 кілометрів.
- Окрім того, у мережі розповіли, що відразу після вибуху пожежа начебто таки спалахнула: у лісі поблизу електропідстанції.
Потужний вибух занурив Ялту у темряву: дивіться відео
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter