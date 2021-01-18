У небі над Запоріжжям вранці у понеділок, 18 січня, люди побачили унікальне атмосферне явище – "сонячний стовп". Він формується завдяки кристалам льоду.

Вони відзеркалюють сонячне світло і створюють справді фантастичне видовище. Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів фотограф Олексій Толмачов.

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Він зауважив, що побачити "сонячний стовп" можна лише під час світанку або заходу сонця.



Сонячний стовп над Запоріжжям / Фото Олексія Толмачова

У коментарях під постом жителі різних областей розповіли, що теж бачили 18 січня "сонячні стовпи". Щоправда, вони були не настільки яскраві та масштабні.

Світлини дуже сподобалися користувачам мережі. Вони залишили багато схвальних відгуків. Пропонуємо переглянути найяскравіші: