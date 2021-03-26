Не знаємо, що зараз у голові в Путіна, – Данілов про ситуацію на Сході

Джерело:BBC
Секретар РНБО Олексій Данілов висловився щодо ймовірності початку активних бойових дій на Сході. Він переконаний, що від Володимира Путіна можна очікувати чого завгодно.
Ситуація на території Донецької та Луганської областей є складною вже упродовж 7 років, зауважив секретар Ради нацбезпеки та оборони.
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Данілов підкреслив, що після нормандського саміту у Парижі в грудні 2019 року Україна взяла на себе певні зобов'язання й президент Зеленський виконав усі без винятку.
Зокрема, як наголосив секретар РНБО, побудували новий контрольно-пропускний пункт, аби громадянам легше було пересуватися. Загалом було зроблено й чимало інших років.
На превеликий жаль, з боку Росії не виконано нічого. Вони постійно кажуть: "Так це ж не ми". Ви і в Криму казали "це ж не ми", і у Придністров'ї,
– зауважив він.
"В багатьох інших точках, де ви розпалювали конфлікт і де, на превеликий жаль, гинуть люди, ви казали, що це не ви", – додав секретар Ради нацбезпеки та оборони.
Секректар РНБО також прокоментував слова президента США – Байден назвав Путіна вбивцею. Данілов зазначив, що той просто відповів на питання, хто є хто, тож немає на що ображатися.
"Ми не знаємо, що у голові зараз в Путіна, чи може він розпочати щось чи ні (активні бойові дії на Сході України – 24 канал)", – пояснив секретар РНБО.
За його словами, єдине, що можна сказати – те, що ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій. Адже це вже не армія 2014 року, і суспільство також дуже зріле.