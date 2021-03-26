Секретар РНБО Олексій Данілов висловився щодо ймовірності початку активних бойових дій на Сході. Він переконаний, що від Володимира Путіна можна очікувати чого завгодно.

Ситуація на території Донецької та Луганської областей є складною вже упродовж 7 років, зауважив секретар Ради нацбезпеки та оборони.

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Данілов підкреслив, що після нормандського саміту у Парижі в грудні 2019 року Україна взяла на себе певні зобов'язання й президент Зеленський виконав усі без винятку.

Зокрема, як наголосив секретар РНБО, побудували новий контрольно-пропускний пункт, аби громадянам легше було пересуватися. Загалом було зроблено й чимало інших років.

На превеликий жаль, з боку Росії не виконано нічого. Вони постійно кажуть: "Так це ж не ми". Ви і в Криму казали "це ж не ми", і у Придністров'ї,

– зауважив він.

"В багатьох інших точках, де ви розпалювали конфлікт і де, на превеликий жаль, гинуть люди, ви казали, що це не ви", – додав секретар Ради нацбезпеки та оборони.

Українська армія готова до всього, – Данілов

Секректар РНБО також прокоментував слова президента США – Байден назвав Путіна вбивцею. Данілов зазначив, що той просто відповів на питання, хто є хто, тож немає на що ображатися.

Довідка. Путін вже відреагував на висловлювання американського лідера. Він, зокрема, пригадав дитячу приказку – "Хто як обзивається, сам так називається".

"Ми не знаємо, що у голові зараз в Путіна, чи може він розпочати щось чи ні (активні бойові дії на Сході України – 24 канал)", – пояснив секретар РНБО.

За його словами, єдине, що можна сказати – те, що ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій. Адже це вже не армія 2014 року, і суспільство також дуже зріле.