Не змогли знайти: суд призупинив справу проти Вовка

Суддя Вищого антикорупційного суду 15 березня вирішив зупинити справу проти глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Зокрема, доти, поки його "не знайдуть".
Перед тим суддя розглядав клопотання прокурора САП щодо повторного приводу Вовка. Підозрюваний знову не з'явився на засідання.
Важливо ВАКС вшосте дозволив примусово доставити в суд Павла Вовка
Також відмовили заяві про відвід слідчого судді від розгляду клопотання щодо продовження терміну розслідування.
Що цьому передувало
- Раніше Вищий антикорупційний суд вже вшосте ухвалив рішення про примусовий привід Вовка.
- Однак суддю вкотре не змогли доставити до суду. Зокрема, стверджують, що його не могли знайти "за всіма відомими адресами".
- Сам Вовк ще у лютому запевняв, що не грає у хованки, а весь час перебуває на робочому місці.
Справа судді Вовка: коротко
- Павла Вовка та інших суддів ОАСК підозрюють у спробі узурпації влади. Слідство зазначило, що вони могли ухвалювати рішення на користь певних політиків та представників бізнесу.
- В Антикорупційному бюро навіть оприлюднили плівки, які свідчать про це.
- Водночас Вовк переконує, що навіть не є підозрюваним у справі.
- Раніше суддя також ігнорував вимоги з'явитися на допити Бюро, тому у серпні 2020 року його оголосили у розшук.