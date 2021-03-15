Не змогли знайти: суд призупинив справу проти Вовка
Суддя Вищого антикорупційного суду 15 березня вирішив зупинити справу проти глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Зокрема, доти, поки його "не знайдуть".
Джерело:ВАКС
Перед тим суддя розглядав клопотання прокурора САП щодо повторного приводу Вовка. Підозрюваний знову не з'явився на засідання.
Важливо ВАКС вшосте дозволив примусово доставити в суд Павла Вовка
Також відмовили заяві про відвід слідчого судді від розгляду клопотання щодо продовження терміну розслідування.
Що цьому передувало
- Раніше Вищий антикорупційний суд вже вшосте ухвалив рішення про примусовий привід Вовка.
- Однак суддю вкотре не змогли доставити до суду. Зокрема, стверджують, що його не могли знайти "за всіма відомими адресами".
- Сам Вовк ще у лютому запевняв, що не грає у хованки, а весь час перебуває на робочому місці.
Справа судді Вовка: коротко
- Павла Вовка та інших суддів ОАСК підозрюють у спробі узурпації влади. Слідство зазначило, що вони могли ухвалювати рішення на користь певних політиків та представників бізнесу.
- В Антикорупційному бюро навіть оприлюднили плівки, які свідчать про це.
- Водночас Вовк переконує, що навіть не є підозрюваним у справі.
- Раніше суддя також ігнорував вимоги з'явитися на допити Бюро, тому у серпні 2020 року його оголосили у розшук.
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