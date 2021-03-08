Не зайшла я йому, – Мендель про напружені відносини з Богданом

Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель зауважила, що спочатку робота в ОПУ була дуже складною . Причина – тодішній керівник Офісу Президента Андрій Богдан, який обмежував спілкування з журналістами.

Про це Юлія Мендель повідомила в інтерв'ю Олесі Бацман.Мендель зауважила, що Богдану вона не сподобалась з самого початку.

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Богдан крутив носом, – Мендель

Була одна людина, яка була проти мене – це Андрій Богдан. Я йому не подобалась, це було очевидно. Йому не подобались відповіді, він крутив носом. Не зайшла я йому,

– сказала Мендель.

Згодом проблеми у роботі з тодішнім головою ОПУ продовжились. Прессекретарка Зеленського наголосила, що не могла використовувати всі свої інструменти і комунікувати з журналістами.

Ситуація покращилась, коли Богдана замінив Єрмак

Андрій Богдан ставився до журналістів так, ніби вони не потрібні. Він ставив дуже багато банів на спілкування з журналістами, – пояснила Мендель.

Ситуація значно покращилась, коли Богдана замінив Андрій Єрмак. Тоді робота налагодилась.