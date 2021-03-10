Майже 70% населення Франції, Німеччини та Італії незадоволені тим, як проходить процес вакцинації в їхніх країнах. У Великій Британії навпаки – понад 85% схвально ставляться до заходів імунізації.

Крім цього, 60% німців, італійців та британців сказали, що хочуть отримати вакцину, як тільки вона стане для них доступною. Лише у Франції скептиків більше, ніж тих, хто хоче її отримати. Про це свідчать результати опитування, зроблені на замовлення каналу Еuronews.

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Відновлення економіки США

Палата Представників Конгресу США проголосувала за масштабну програму відновлення економіки країни від наслідків пандемії. Так, виділять 1,9 трильйона доларів на підтримку країни під час коронавірусу. Однак ініціативу ще має підтримати Сенат.

У Росії сповільнили роботу Twitter

Російська влада з 10 березня сповільнила роботу соціальної мережі Twitter. Офіційно таке рішення аргументують тим, що модератори не видалили значний відсоток забороненого контенту.

Пропаганда Росії щодо вакцини

У Європейській раді звинуватили Пекін і Москву у використанні вакцин для пропаганди. Там зазначили, що китайський та російський уряди, у порівнянні з ЄС, роблять набагато менше щеплень своїм громадянам.

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