Після того, як генпрокурорка Ірина Венедіктова вирішила змінити групу прокурорів у справі Олега Татарова, там не залишилося жодного представника від САП.

Загалом у групі є 13 прокурорів, проте жодного – від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це Максим Грищук, який виконує обов'язки керівника САП, заявив виданню "Бабель".

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Ми просили включити до неї наших прокурорів. Адже у нас є практика спільних прокурорських груп, проте нас не почули,

– пояснив він.

Крім цього, як підкреслив Максим Грищук, справу Олега Татарова не може розглядати жоден суд, окрім Вищого антикорупційного.

Очільник САП також зауважив, що зараз у цій справі органом розслідування є СБУ. "Якщо я не помиляюся, 30 січня спливають строки розслідування", – додав він.

Зверніть увагу! Після того, як Грищук підписав підозру Таторову, проти нього порушили кримінальну справу. Стаття – про притягнення до відповідальності завідомо невинної особи.

Коли та як змінили прокурорів у справі

Генпрокурорка Венедіктова змінити групу прокурорів у справі Татарова ввечері 1 грудня. Це сталося саме перед тим, як детективи НАБУ планували повідомити Татарову про підозру.

Нова група прокурорів була змушена заново вивчати справу і про підозру заступнику глави Офісу Президента повідомили аж 18 грудня. Чи були такі дії генпрокурорки законними – має з'ясувати слідство.