Не включили жодного прокурора САП, – Грищук про справу Татарова
Після того, як генпрокурорка Ірина Венедіктова вирішила змінити групу прокурорів у справі Олега Татарова, там не залишилося жодного представника від САП.
Загалом у групі є 13 прокурорів, проте жодного – від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це Максим Грищук, який виконує обов'язки керівника САП, заявив виданню "Бабель".
До теми Політику у боротьбі з корупцією провалили, – експерт прокоментував справу Татарова
Ми просили включити до неї наших прокурорів. Адже у нас є практика спільних прокурорських груп, проте нас не почули,
– пояснив він.
Крім цього, як підкреслив Максим Грищук, справу Олега Татарова не може розглядати жоден суд, окрім Вищого антикорупційного.
Очільник САП також зауважив, що зараз у цій справі органом розслідування є СБУ. "Якщо я не помиляюся, 30 січня спливають строки розслідування", – додав він.
Коли та як змінили прокурорів у справі
Генпрокурорка Венедіктова змінити групу прокурорів у справі Татарова ввечері 1 грудня. Це сталося саме перед тим, як детективи НАБУ планували повідомити Татарову про підозру.
Нова група прокурорів була змушена заново вивчати справу і про підозру заступнику глави Офісу Президента повідомили аж 18 грудня. Чи були такі дії генпрокурорки законними – має з'ясувати слідство.
Що відомо про справу Татарова?Йому закидають участь в афері з землями Нацгвардії, за яку вже затриманий і дає свідчення головний фігурант справи – забудовник Максим Микитась.
За словами експертів, підозру Татарову вручили під тиском уваги ЗМІ та антикорупційних активістів. Сам чиновник відкидає усі звинувачення у хабарництві.
Поділитися новиною