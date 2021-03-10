Не видно ні землі, ні неба: Карпати знову замело

Станом на 10 березня у Карпатах триває справжня зима. Температура повітря опустилася до -11 градусів морозу.
Пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста розповіла, що на вершині гори Піп Іван Чорногірсьий – хмарно.
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Станом на 09:10, 10.03.2021 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -11°С, вітер південно-західний 8 – 9 метрів за секунду, хмарно,
– мовиться у повідомленні.
Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про небезпеку сходження лавин у Карпатах. В епіцентрі небезпеки – високогiр'я Iвано-Франкiвської областi. Там оголосили про ІІІ рівень сніголавинної небезпеки.