Не видно ні землі, ні неба: Карпати знову замело

Станом на 10 березня у Карпатах триває справжня зима. Температура повітря опустилася до -11 градусів морозу.

Пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста розповіла, що на вершині гори Піп Іван Чорногірсьий – хмарно.

Актуально В Україну несуться 2 циклони з дощами, снігопадами і штормовим вітром

Станом на 09:10, 10.03.2021 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -11°С, вітер південно-західний 8 – 9 метрів за секунду, хмарно,

– мовиться у повідомленні.

Що кажуть рятувальники

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про небезпеку сходження лавин у Карпатах. В епіцентрі небезпеки – високогiр'я Iвано-Франкiвської областi. Там оголосили про ІІІ рівень сніголавинної небезпеки.

Прогнози синоптиків

В Україну повертаються морози.

Вночі у східних регіонах температура повітря опуститься до -14 градусів.

Найтепліше буде на Заході. Там обіцяють до + 6 градусів.

В Україну прямують циклони з північного заходу Європи – Jozef і Klaus.