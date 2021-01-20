В уряді обіцяють допомогти тим, хто потребує субсидій та закликають людей подаватись на допомогу. Українці, що матимуть ці субсидії, практично не відчуватимуть змін тарифів.

Що каже Шмигаль

Податись на допомогу можна офлайн та онлайн. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє 24 канал.

До речі Уряд дав доручення ОДА щодо субсидій на електроенергію

Зокрема, можна подати звернення в установи відповідних банків та через сайт Мінсоцполітики.

Держава обов'язково допоможе людям, які цього потребують. Я закликаю всіх, для кого комуналка є суттєвою витратою із сімейного бюджету, подаватися на цю допомогу вже сьогодні...Всі, хто отримують субсидії, практично не відчують подорожчання комуналки в січні,

– наголосив Шмигаль.

Шмигаль додав, що наразі напрацьовують правила та механізми на ринку газу. Усі газопостачальники навесні або влітку мають представити людям річні продукти. Шмигаль доручив Міненерго, Мінекономіки, Мінсоцполітики разом з НКРЕКП та АМКУ до кінця місяця підготувати інструменти, щоб збалансувати ринок природного газу.

Зверніть увагу! Уряд встановив граничну ціну на газ: 6,99 гривні за кубометр газу та 1,79 гривні за розподіл. Однак такі тарифи будуть діяти тільки під час карантину.