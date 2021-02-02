Не усі ФОПи отримали 8 тисяч гривень від держави: міністр фінансів пояснив причину

2 лютого 2021 , 20:28
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ФОПам у грудні держава виплачувала гроші, які мали б допомогти підприємцям впоратися зі збитками, які завдали карантинні обмеження через пандемію COVID-19. Мовиться про допомогу у 8 тисяч гривень. Однак ці гроші отримали не усі.

Джерело: 24 канал

В інтерв'ю міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що держава надавала ФОПам гроші з ковідного фонду. Однак використали трішки більше, ніж половину грошей з тих, які планували.

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Всю суму – ні. Не всі зареєструвалися, але часу було достатньо. Можливо, не всі коди підходили з економічної класифікації,
– відповів Марченко.

"Однак, мені здається, понад 300 тисяч підприємців зареєструвалися і отримали зазначені кошти", – додав він.

Він додав, що для МВФ є принциповим, аби гроші з ковідного фонду використовували прозоро. Однак самостійно Фонд це не перевірятиме.

"Вони ставитимуть питання, на які ми маємо дати відповідь. Для них принципово, щоб гроші були використані у боротьбі з коронавірусом", – підсумував Марченко.

Допомога ФОПам: що відомо

  • Уряд запровадив 3 програми державних виплат для бізнесу. Причиною стало те, що їхня діяльність дуже постраждала через карантинні обмеження.
  • ФОПи та наймані працівники мали можливість отримати по 8 тисяч гривень.
  • Виплачували гроші з 22 грудня 2020 року по 8 січня 2021 року.
  • Подати заявку можна було до 31 грудня 2020 року.
  • 16 січня уряд оголосив, що виділили ще 201 мільйон гривень зі спецфонду держбюджету-2021 на виплати ФОПам.