Теоретично кожна людина може відвідати інавгурацію новообраного президента Джо Байдена. Церемонія відбудеться 20 січня у Вашингтоні.

Деяким щасливчикам навіть вдасться потрапити на прилеглу трибуну. Про це глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю Obozrevatel.

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Тоді ці люди зможуть запостити у фейсбук відповідну світлину та відчути гордість за власну солідність.

Таким гостям інавгурації Кулеба, без сумніву, зичить успіху та вітає їхнє прагнення покращити власну самооцінку.

Але не треба створювати міф про те, що якщо на інавгурацію не запросили президента, прем'єр-міністра чи міністра закордонних справ – то це якийсь політичний сигнал,

– заявив Кулеба.

Глава МЗС також зауважив, що стежити потрібно не за самою інавгурацією, а за тим, що буде потім, як розвиватимуться відносини країн.

Кулеба переконаний: Україна порозуміється із новою владою США.