Не санкції, а кримінальна відповідальність, – Разумков про співпрацю з країною-агресором

Дмитро Разумков заявив, що санкції слід вводити проти тих осіб, яких не можна покарати в Україні. Мовиться про його незгоду із запровадженням обмежень проти медведчуківських каналів.

Джерело: 24 канал

Питання введення санкцій проти телеканалів ZIK, NewsOne та 112 обговорювали у письмовому режимі. Про це на брифінгу Верховної Ради заявив голова парламенту Разумков.

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Разумков пояснив, що не підтримав введення санкцій, бо "не почув додаткової інформації або позиції своїх колег з цього питання". За його словами, якщо така інформація є, вона не повинна бути в закритому режимі.

Разумков про кримінальну відповідальність

Глава Ради пояснив, що санкції Україна вводить проти тих, кого не може покарати, наприклад, проти іноземних держав.

Я вважаю, що ми живемо в країні, де йде війна, зокрема гібридна та інформаційна. Якщо ми говоримо про тероризм, або ці люди допомагають фінансово окупантам, або країні агресору, то тут має бути висунення підозри,

– пояснив політик.

Далі справу повинен вирішувати суд. Разумков наголосив, що "якщо людина помічена у фінансуванні тероризму, то це не санкції, а кримінальна справа".

Що відомо про санкції проти медведчуківських ЗМІ