Не санкції, а кримінальна відповідальність, – Разумков про співпрацю з країною-агресором

Дмитро Разумков заявив, що санкції слід вводити проти тих осіб, яких не можна покарати в Україні. Мовиться про його незгоду із запровадженням обмежень проти медведчуківських каналів.
Джерело: 24 канал
Питання введення санкцій проти телеканалів ZIK, NewsOne та 112 обговорювали у письмовому режимі. Про це на брифінгу Верховної Ради заявив голова парламенту Разумков.
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Разумков пояснив, що не підтримав введення санкцій, бо "не почув додаткової інформації або позиції своїх колег з цього питання". За його словами, якщо така інформація є, вона не повинна бути в закритому режимі.
Глава Ради пояснив, що санкції Україна вводить проти тих, кого не може покарати, наприклад, проти іноземних держав.
Я вважаю, що ми живемо в країні, де йде війна, зокрема гібридна та інформаційна. Якщо ми говоримо про тероризм, або ці люди допомагають фінансово окупантам, або країні агресору, то тут має бути висунення підозри,
– пояснив політик.
Далі справу повинен вирішувати суд. Разумков наголосив, що "якщо людина помічена у фінансуванні тероризму, то це не санкції, а кримінальна справа".