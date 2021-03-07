Українці звикли, що по п'ятницях вводить санкції Рада нацбезпеки й оборони, але там цього тижня нової серії не показали. Натомість США 5 березня запровадили обмеження щодо Ігоря Коломойського.

Санкції Сполучених Штатів щодо Коломойського поки що нудні – йому і родичам заборонили в'їзд до Америки. Та ще й обмеження введені за експериментальною спрощеною процедурою. Якби ось таке вводила РНБО, то всі б сказали, що це не санкції, а туфта.

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США наклали санкції на Коломойського

Однак не все так просто.

По-перше, у США зараз ідуть кримінальні розслідування щодо діяльності Коломойського. Тому, може, там радше орієнтуються на "посадити", а не "санкціонувати".

По-друге, такі санкції – не просто відібрана у Коломойського віза, яку скасувати можна і без галасу. Це, радше, публічна заява для решти країн: "Ми, уряд Сполучених Штатів, вважаємо Ігоря Коломойського страшним корумпантом. І діємо відповідно. І не те щоб ми до чогось закликали інші країни, просто подумали, їм цікаво було б знати, що ми вважаємо Ігоря Коломойського…". Ну ви зрозуміли. Я б сказав, що це і самому Коломойському повідомлення. Але думаю, що він і раніше знав, ким його вважають у США.

Із смішного. Нардеп Ігор Палиця оперативно повідомив, що він – друг Коломойського, але не його бізнес-партнер.



Ігор Палиця / Фото Вікіпедії

Мабуть, якщо санкції посилити, то Палиця буде "другом, але радше товаришем". А якщо посадити, то "хто"? Ігор як? Вперше чую". Коротше, Палиця пізнається в санкціях.

Директора Коломойського "Центренерго" змінили зі спецназом

Але якось тихіше ніж американські санкції минула інша подія, теж пов'язана з Коломойським. Зауважте, щоб держава змінила директора своєї енергокомпанії "Центренерго", потрібен спецназ. Таке зазвичай трапляється, коли очільник – пов'язаний з Коломойським.

А директор "Центренерго" – найбільшої державної енергокомпанії – був дуже зрозумілою йому людиною.

За останні роки бізнеси Коломойського мали на "Центренерго" багато прикольних преференцій: продати туди дороге вугілля, купити там дешеву електроенергію.

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З "Центренерго" взагалі багато прикольних історій пов'язано. Наприклад, колись центральний офіс державної компанії зник. Фізично – виїхав весь, і зник. Знайшовся у непримітному місці в Конча-Заспі, за свіжо встановленим парканом, колючим дротом і протитанковими конструкціями. Я туди тоді скатався, тож єдине, чого не вистачало – накрити всю територію ще й маскувальною сіткою.

Тому не дивно, що виносити керівника державної компанії доводиться спецназу. Добре, що без танків обійшлись. Чи означає це, що бізнес Коломойського з "Центренерго" викинуть? Найімовірніше. Як і з американськими санкціями подібна показовість натякає на наслідки. Чи треба цьому радіти? Звісно.

Єдиний мінус в зачистці "Центренерго" від Коломойського – від цього щось, напевне, виграє Ахметов. Але це специфіка будь-якої події в українському енергопросторі. Є 2 таблетки. В обох екстракт гівна, щоправда.

Провал кампанії з вакцинації проти коронавірусу

Петро Порошенко різко охарактеризував вакцину проти коронавірусу. І в Україні, де вакцинація і так приживається криво, є купа фейків і маячні, його слова не зрозуміли навіть його палкі прибічники.

Принаймні та їх частина, яка розуміє – не можна ставити під удар здоров'я нації заради політичного хайпу. Хочеш вже поговорити про гівно в контексті вакцинації – є міністр охорони здоров'я.

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Я хотів би поговорити саме про вакцини, а не про Порошенка, і навіть не про Степанова. З управлінської точки зору очільник МОЗ просрав все, що можна. Точніше, все, що в жодному випадку не можна було просрати, але:

організація крива;

витрати неефективні і сильно натякають на корупцію;

вакцини приїхали пізно.

І взагалі, спочатку закуповували одні, прокололись, купили-привезли інші. Це жодним чином не стосується саме вакцини. І навіть не ставить питання вакцинуватися чи ні, якщо є така можливість.

Привезена вакцина називається Covishield. Вона виробляється в Індії, і це не робить її поганою. Нам би таку медичну індустрію, як у Індії. Препарат виробляє один з найбільших світових виробників вакцин. Але розроблена вона взагалі британцями – компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом. Тепер на заводі в Британії її виготовляють під назвою AstraZeneca, а на заводі в Індії – як Covishield.

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І сама Британія й Канада використовують і вакцину, яка зроблена на заводі в Британії, і з індійського заводу.

Мені зараз складно собі пояснити, чому ця тема вимагає якихось пояснень. В Україні черговий сплеск вірусу –особливо в західних областях. В Івано-Франківську мобільний госпіталь розгортають. У нас черги на вакцинацію мають стояти, доки вакцина взагалі є. А люди так крутять носом, ніби в нас міністр не Степанов.

І цікаво, якщо перебирати, а радше розбивати один аргумент про вакцину за іншим, то зрештою виходиш на останній – "добре, це не найкраща вакцина у світі, а от є ж Pfizer".

Можливо. Я кажу "можливо", бо не передивився всі дані тестів. Я сидів, дивився якісь фактчеки про вакцину. Думав, зачитувати міф – потім його розвінчувати. Але який сенс. Просто в ситуації з вакциною найгірше, що може трапитись – вона не спрацює. Однак якщо не вакцинуватись, цього точно не відбудеться. Тобто ви отримуєте найгірший результат за дефолтом. Що тут ще пояснювати.

Працівницю ЦВК зацькували за пост про вібратор

І наостанок – найтупіший хейт тижня. Є у фейсбуці блог під назвою Bad Mama. Його веде дівчина Анжела, яка ще й книжки пише. У своєму блозі вона написала доволі смішний пост про неприємну ситуацію.

Їй хлопець подарував вібратор з дистанційним керуванням, але він не працює. Ну і далі цілком стьобно розписані спроби повернути або відремонтувати девайс.

І цей пост викликає пекло в коментарях. Бо:

дівчині не можна писати про вібратори – це ж непристойно;

з'ясувалось що поза межами свого персонального і анонімного блогу Анжела працює помічницею з комунікацій голови Центральної виборчої комісії.

І це помножує хейт на 10, адже як не соромно людині, яка переступає поріг ЦВК, знати, що таке вібратор, користуватись ним і писати про це. Ні, не на офіційній сторінці ЦВК, а в себе в блозі.

Ще ніколи вібратор, ще й непрацюючий, не збуджував одночасно таку кількість людей. Лицемірні ханжі зацькували дівчину настільки, що вона звільняється, щоб ЦВК не зазнавало репутаційних втрат.

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І от цього вчинку я зрозуміти не можу і, мабуть, навіть його трішечки засуджую. Бо навіщо? Які втрати?

Репутаційні втрати для ЦВК – це нечесний підрахунок голосів на виборах, а не пост про вібратор. Навіть якщо про вібратор напише на особистій сторінці відкрито сам голова Комісії.

Репутаційні втрати для міністрів – це корумповані рішення, а не те, що вони зависають у вільний час на Pornhub. Навіть для депутатів репутаційні втрати не пов'язані з сексом, якщо нардепи не тягнуть це все в сесійну залу.

Але це важливо проговорювати, бо суспільство, яке вимагає і домагається звільнення за пости про вібратор, а не за корупцію, буде жити в корумпованій країні.

І ця "перемога" насправді є тією ще поразкою, бо закріплює пацаваті рефлекси. Нічого справді поганого ми не поборемо, давайте тоді з вібраторами воювати.

Львів'янку засудили за продаж інтимних фото через соцмережі

У нас вже МВС таке є. Якійсь дівчині зі Львова, яка продавала свої голі фото в телеграмі, висунули підозру. Причому за статтею, де від 3 до 7 років ув'язнення.

Тобто, вони залізли в телеграм, знайшли цей канал, купили фото – бо слідчий експеримент. І поїхали затримувати. Щоб що? Адже коли поліція виносить вебкам-студії, то це хоча б зрозуміло – аби настригти грошей. А в цьому випадку – навіщо?