Сергія Кривоноса звільнили з РНБО, бо його не цікавила командна робота, натомість приваблювали політичні суперечки. Такі міркування висловив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

29 грудня стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський змінив склад РНБО (Рада національної безпеки та оборони). А саме – звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря. Згодом в Офісі Президента пояснили 24 каналу це рішення глави держави.

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"Не можна бути на посаді, і водночас відверто руйнувати зсередини суть держави", – заявив радник очільника ОП Андрія Єрмака Михайло Подоляк. Він переконаний, що РНБО – місце не для політики, а для конкретної командної роботи.

Фахівець в РНБО повинен організовувати експертизу, оцінювати ризики, пропонувати рішення. Подоляк заявив, що "генерал Кривонос протягом тривалого часу не хотів або не міг цього робити", і що найгірше – "не працював у команді".

На мій погляд, цілком логічно і цілком нормально, що президент дав людині, яка не вважає себе частиною команди, можливість зайнятися чимось іншим,

– підсумував Подоляк.

Біографія Сергія Кривоноса звільнили з РНБО: що про нього відомо

За його словами, Зеленський цінує професіоналізм і готовий не звертати уваги на традиційний в українській політиці принцип "свій – чужий". Саме тому й "беручи до уваги бойовий досвід Сергія Кривоноса, Володимир Олександрович залишив його на роботі в РНБО". Нагадаємо, туди Кривоноса призначив ще п'ятий президент Порошенко.

На жаль, з кожним місяцем ставало все більш очевидним, що Кривоноса не цікавить командна робота на позиції заступника секретаря РНБО. Йому подобалося робити гучні політичні заяви й вступати в політичні суперечки,

– вважає радник глави ОП.

Зауважимо, сам Кривонос також вже відреагував на новину про своє звільнення з РНБО. Сказав, що дізнався про це з інтернету, та іронічно подякував за новорічний подарунок.



"Можна звільнити людину з посади, але людину з людини не звільнити!", – заявив Кривонос.

Коротко про звільнення Кривоноса