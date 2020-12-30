"Не працював у команді": реакція з Офісу Президента на звільнення Кривоноса
Сергія Кривоноса звільнили з РНБО, бо його не цікавила командна робота, натомість приваблювали політичні суперечки. Такі міркування висловив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
29 грудня стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський змінив склад РНБО (Рада національної безпеки та оборони). А саме – звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря. Згодом в Офісі Президента пояснили 24 каналу це рішення глави держави.
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Чому Кривоноса звільнили з РНБО: коментар з Офісу Президента
"Не можна бути на посаді, і водночас відверто руйнувати зсередини суть держави", – заявив радник очільника ОП Андрія Єрмака Михайло Подоляк. Він переконаний, що РНБО – місце не для політики, а для конкретної командної роботи.
Фахівець в РНБО повинен організовувати експертизу, оцінювати ризики, пропонувати рішення. Подоляк заявив, що "генерал Кривонос протягом тривалого часу не хотів або не міг цього робити", і що найгірше – "не працював у команді".
На мій погляд, цілком логічно і цілком нормально, що президент дав людині, яка не вважає себе частиною команди, можливість зайнятися чимось іншим,
– підсумував Подоляк.
Біографія Сергія Кривоноса звільнили з РНБО: що про нього відомо
За його словами, Зеленський цінує професіоналізм і готовий не звертати уваги на традиційний в українській політиці принцип "свій – чужий". Саме тому й "беручи до уваги бойовий досвід Сергія Кривоноса, Володимир Олександрович залишив його на роботі в РНБО". Нагадаємо, туди Кривоноса призначив ще п'ятий президент Порошенко.
На жаль, з кожним місяцем ставало все більш очевидним, що Кривоноса не цікавить командна робота на позиції заступника секретаря РНБО. Йому подобалося робити гучні політичні заяви й вступати в політичні суперечки,
– вважає радник глави ОП.
Коротко про звільнення Кривоноса
- Президент Зеленський в одному з інтерв'ю, опублікованому зранку 25 грудня, говорив про ймовірну "мобілізацію усіх, і чоловіків, і жінок", якщо Росія почне повномасштабний наступ.
- Пізніше цього ж дня, 25 грудня, на це відреагував Кривонос, який гостро розкритикував заяву президента. Мовляв, людей перед мобілізацією необхідно вчити – "ми ж не м'ясом воюємо".
- І от 29 грудня Кривоноса звільнили з РНБО.
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