Європейський суд з прав людини 21 січня виніс рішення у низці справ щодо подій Революції Гідності. Зокрема, мовиться про справу "Луценко і Вербицький проти України". Під час Майдану група "тітушок" викрала з лікарні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, яких катували і допитували. Постраждалий Луценко та брат загиблого зверталися в ЄСПЛ ще у 2014 – 2015 роках.

І Європейський суд зрештою за кілька років розглянув їхнє подання. Це вперше міжнародна інстанція визнала, що саме держава Україна порушила права брата Юрія Вербицького, який загинув внаслідок катувань. Про це в ефірі 24 каналу розповів громадський діяч, учасник Революції Гідності Ігор Луценко.

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На його думку, це рішення є інструментом, аби тиснути на слідство, яке має працювати більш ефективно. "Нам не потрібні компенсації, головне – покарання винних", – наголосив він.

Луценко також відзначив, що велика кількість порушень була зафіксована вже під час слідства. Наприклад, були втрачені докази в його справі "Луценко і Вербицький" проти України. Відтак завдяки цьому рішення ЄСПЛ можна буде добиватися покарання слідчих.

Якщо Україна виплатить брату Вербицького гроші, то саме через цих слідчих можна буде казати про матеріальну шкоду, заподіяну їхньою бездіяльністю,

– пояснив учасник Майдану.

І додав, що тоді можна буде покарати тих, хто не покарав, власне, злочинців. Отже, з'являються нові можливості.

Луценко: По жодному з "тітушок", які нас викрали, немає судового рішення

Ігор Луценко повідомив, що близько 20% з тих "тітушок", які викрали його й Вербицького, перебувають під слідством. Втім по жодному з них немає судового рішення. Він вважає це порушенням їхніх прав як потерпілих з боку держави України.

З них 4 – під судом, 3 – під вартою. Двох з них затримали навесні 2019 року, через 6 років. Але більшість з них перебувають в Росії, частина вже отримала російське громадянство,

– відзначив він.

Екснардеп розповів, Росія називає політичним переслідуванням те, що Україна хоче притягнути винних у злочинах Майдану до відповідальності. І вважає, що якби не Росія, то на лавці підсудних можна було б побачити значно більше осіб.

Зверніть увагу! Європейський суд з прав людини 21 січня визнав, що під час протестів на Майдані влада своїми діями порушувала права людини. Мовиться про жорстокий розгін протестувальників у Києві та інших українських містах у 2014 – 2015 роках.