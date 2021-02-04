Не поспішайте ховати ОПЗЖ, – Фесенко про діяльність проросійської партії після санкцій

4 лютого 2021 , 20:58

Блокування проросійських телеканалів, які пов'язані з Віктором Медведчуком, одразу ж викликало невдоволення ОПЗЖ. Партія практично залишилася без доступу до ефірного мовлення, а отже – без впливу, що нібито може загрожувати їхній діяльності.

Джерело: 24 канал

Проте політолог Володимир Фесенко зазначив, що ситуація з блокуванням проросійських телеканалів на рейтинг "Опозиційної платформи – За життя" вплине, але не одразу.

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"Не поспішайте ховати ОПЗЖ, вони залишаться – проросійський електорат нікуди не подінеться. Інша річ, виключення медведчуківських каналів може поступово зменшити їхній рейтинг", – сказав Фесенко.

Довідка. Згідно з результатами досліджень, партійний рейтинг ОПЗЖ становить 18,9%, тоді як у "Слуги народу" – 18,6%, про це свідчать дані Соціологічної групи "Рейтинг".

Водночас Володимир Фесенко прокоментував дії Дмитра Разумкова, який не підтримав блокування телеканалів

ZIK, "112 Україна" та NewsOne. Політолог зазначив, що Разумков не хоче бути в проросійському таборі і не підтримує занадто радикальних дій президента.

"Він не стане своїм для проросійського табору і не можна з цим табором для нього заграватися. Але в ситуації, коли є протистояння навколо теми медведчуківських телеканалів – для нього це не достатньо вигідна ситуація, він "провалюється в дірку" між двома таборами", – зазначив Фесенко.

Володимир Фесенко про діяльність ОПЗЖ після санкцій: відео

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