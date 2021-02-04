Не поспішайте ховати ОПЗЖ, – Фесенко про діяльність проросійської партії після санкцій

Блокування проросійських телеканалів, які пов'язані з Віктором Медведчуком, одразу ж викликало невдоволення ОПЗЖ. Партія практично залишилася без доступу до ефірного мовлення, а отже – без впливу, що нібито може загрожувати їхній діяльності.

Джерело: 24 канал

Проте політолог Володимир Фесенко зазначив, що ситуація з блокуванням проросійських телеканалів на рейтинг "Опозиційної платформи – За життя" вплине, але не одразу.

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"Не поспішайте ховати ОПЗЖ, вони залишаться – проросійський електорат нікуди не подінеться. Інша річ, виключення медведчуківських каналів може поступово зменшити їхній рейтинг", – сказав Фесенко.

Згідно з результатами досліджень, партійний рейтинг ОПЗЖ становить 18,9%, тоді як у "Слуги народу" – 18,6%, про це свідчать дані

Водночас Володимир Фесенко прокоментував дії Дмитра Разумкова, який не підтримав блокування телеканалів

ZIK, "112 Україна" та NewsOne.

Політолог зазначив, що Разумков не хоче бути в проросійському таборі і не підтримує занадто радикальних дій президента.

"Він не стане своїм для проросійського табору і не можна з цим табором для нього заграватися. Але в ситуації, коли є протистояння навколо теми медведчуківських телеканалів – для нього це не достатньо вигідна ситуація, він "провалюється в дірку" між двома таборами", – зазначив Фесенко.

Володимир Фесенко про діяльність ОПЗЖ після санкцій: відео

Блокування проросійських телеканалів: головне

Рада національної безпеки та оборони 2 лютого запровадила персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Указ підписав президент України.

Санкції також поширили й на мовники ZIK, NewsOne та "112 Україна", які фактично контролює Віктор Медведчук. Офіційний власник телеканалів Тарас Козак назвав санкції незаконними й заявив про цензуру.

Рішення РНБО та Зеленського підтримали більшість українських політиків.



Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу